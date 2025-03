"Czy Polska powinna wspierać Ukrainę, nawet jeśli USA wycofałyby swoje wsparcie?" Sondaż

Sondaż dotyczący opinii nt. dalszej pomocy Ukrainie przeprowadził IBRIS w dniach od 3 do 5 marca dla More in Common, międzynarodowej organizacji zajmującej się przeciwdziałaniem polaryzacji. Jako pierwsza jego wyniki opisała "Rzeczpospolita".

To samo pytanie zostało zadane w kilku innych europejskich krajach. Za wspieraniem Ukrainy przez Europę, nawet bez USA, opowiedziało się 66 proc. ankietowanych w Wielkiej Brytanii, 57 proc. we Francji i 54 proc. w Niemczech . Przeciwko było odpowiednio 17, 23 i 30 proc. badanych.

Polacy w sondażu o "wdzięczności" Ukrainy

Badanie IBRIS dla More in Common wskazało jednak, że Polacy oczekują większej wdzięczności od Ukrainy za udzieloną jej do tej pory pomoc. "Czy pana/pani zdaniem Ukraina okazuje Polsce odpowiednią wdzięczność za udzielone wsparcie?" - brzmiało pytanie. Odpowiedzi "raczej nie" i "zdecydowanie nie" zostały wybrane łącznie przez 62 proc. badanych. 28 proc. ankietowanych twierdząco odpowiedziało na to pytanie.