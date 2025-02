Czy Nawrocki podałby rękę Putinowi? "Zrobiłbym wszystko, czego wymagałby interes Polski"

Kandydat PiS na prezydenta Karol Nawrocki został zapytany w wywiadzie dla Wirtualnej Polski, czy to dobrze, że w negocjacjach o zakończeniu wojny zabraknie miejsca dla Unii Europejskiej, co zapowiada generał Keith Kellogg, specjalny wysłannik USA ds. Ukrainy i Rosji .

"Nie wolno zamykać oczu na to, dlaczego tak jest. I to jest ważniejsze niż kwestia tego, czy to dobrze, czy źle. To po prostu odzwierciedlenie realnej siły Unii Europejskiej w teatrze strategicznym całego świata. Unia jest pogrążona w chaosie - najpierw w pakcie z Putinem, potem w pakcie klimatycznym, który niszczy gospodarkę, w tym naszą - polską. Pogrążona jest wreszcie w niewypełnianiu obowiązków wobec NATO, czyli najważniejszego sojuszu, jaki istnieje" - powiedział. "Jak więc wytłumaczyć obywatelom Stanów Zjednoczonych, że Europa, zajmująca się ekoszaleństwem, wojnami ideologicznymi, miałaby być przy stole?" - dodał.