Łoś w Bydgoszczy. "Był spokojny, leżał pod drzewem, jakby odpoczywał zmęczony upałem"

Mieszkaniec Bydgoszczy łosia spotkał w piątek po południu podczas przejażdżki rowerowej. Na na nagraniu, które otrzymaliśmy na Kontakt 24 widać odpoczywające - na skwerze pod jednym z drzew - zwierzę. Wydaje się, że łosiowi nie przeszkadza obecność nagrywającego go mężczyzny. - Obserwowaliśmy go kilka minut. Był spokojny, leżał pod drzewkiem, zupełnie jakby odpoczywał zmęczony upałem - mówi pan Łukasz, autor nagrania.

Obok miał stać policyjny radiowóz. "Wyglądało, jakby go pilnowali"

Jak opowiada mężczyzna, tuż obok stał policyjny radiowóz. - Był za krzakami. Wyglądało to, jakby go pilnowali. Razem z żoną trochę się spieszyliśmy, więc odjechaliśmy po kilku minutach i nie wiemy, co było dalej. W internecie widziałem jednak filmy, jak spaceruje po innych zakątkach miasta. Pierwszy raz spotkałem z bliska tak duże zwierzę, to niecodzienny widok - podkreśla autor nagrania.