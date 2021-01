Brak dostępnego terminu na szczepienie? Wyjaśniamy, co zrobić

22 stycznia ruszyły zapisy na szczepienia dla osób po 70. roku życia. Wielu seniorów alarmuje jednak, że napotkało problemy przy rejestracji oraz o braku wolnych terminów. Przypominamy, jak i gdzie zarejestrować się na szczepienie przeciw COVID-19 i wyjaśniamy, co zrobić, gdy nie ma dostępnych terminów na szczepienie.

W piątek 22 stycznia rozpoczęła się rejestracja na szczepienie przeciw COVID-19 dla osób powyżej 70. roku życia. Od 15 stycznia zapisują się seniorzy po 80. roku życia. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia tych grup. Od 15 stycznia pełnoletni obywatele mogą wypełnić formularz i zgłosić chęć zaszczepienia, ale to nie oznacza jeszcze rejestracji.

W przypadku braku wolnych miejsc, senior może:

- wypełnić specjalny formularz i czekać na informację zwrotną;

- skontaktować się telefonicznie z całodobową i bezpłatną infolinią - 989, pozostawić swoje dane i czekać na telefon od konsultanta.

Poniżej wyjaśniamy, jak to zrobić.

Rejestracja na szczepienie

Zarejestrować się na szczepienie można trzema kanałami:

- infolinia pod numerem 989; - strona internetowa www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja; - osobista rejestracja w punkcie szczepień.

Po wejściu na stronę internetową www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja i po kliknięciu w zielony baner "Rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19" wyświetla nam się następujące okno:

Zarejestruj się na termin szczepienia przeciw COVID-19 gov.pl

Ministerstwo podaje, że jeżeli seniorzy powyżej 70. roku życia nie mają już dostępnych wolnych terminów w swojej okolicy, mogą wypełnić formularz zgłoszenia. Gdy sytuacja się zmieni i pojawią się nowe wolne terminy, seniorzy zostaną o tym poinformowani:

Jeżeli w Twojej okolicy nie ma dostępnego terminu - wypełnij formularz zgłoszenia gov.pl

W przypadku braku dostępnych miejsc i chęci wypełnienia formularza zgłoszenia przez seniorów, pojawia się taki komunikat:

Zgłoszenie chęci szczepienia przeciw COVID-19 gov.pl

Należy wypełnić prosty formularz (imię i nazwisko, numer PESEL, adres mailowy, kod pocztowy i opcjonalnie numer telefonu).

W przypadku wybrania infolinii do zapisania się na szczepienie przeciw COVID-19 należy zadzwonić na całodobową i bezpłatną infolinię - 989. W ten sposób również twoi bliscy mogą cię zarejestrować na szczepienie. Wystarczy, że będą mieli twój numer PESEL.

Co musisz zrobić? - Przygotuj numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego. - Zadzwoń na bezpłatną infolinię pod numer 989. - Jeśli dzwonisz z zagranicy, wybierz 22 62 62 989. - Po połączeniu z konsultantem podaj swoje imię i nazwisko, PESEL i numer kontaktowy. - Wybierz dokładny termin oraz miejsce szczepienia. - Po rozmowie na podany numer telefonu otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.

W przypadku wybrania rejestracji w punkcie szczepień wyświetla się mapa Polski ze wszystkimi zaznaczonymi punktami szczepień. Po wskazaniu naszego adresu mapa wskaże nam najbliższy punkt wraz z jego adresem i telefonem kontaktowym.

Dworczyk: senior może zostawić swoje dane, konsultanci oddzwonią

Szef KPRM, pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk powiedział w "Jeden na jeden" w TVN24, że w ciągu 1,5 godziny od uruchomienia zapisów za pośrednictwem internetu i infolinii zarejestrowało się ponad 66 tysięcy osób. - Zainteresowanie jest bardzo duże i na oba te kanały jest bardzo duży napór osób chcących się zarejestrować. Na minutę w szczycie było ponad 300 tysięcy połączeń telefonicznych, które rejestrowała infolinia - powiedział Dworczyk.

Był pytany o przypadki rejestracji osób na szczepienia przed godziną 6, czyli przed oficjalnym rozpoczęciem zapisów. Dworczyk wyjaśnił, że od północy z czwartku na piątek do systemu były wprowadzane numery PESEL osób po 70. roku życia i część osób mogła być zarejestrowana wcześniej.

- Te osoby, które zarejestrowały się wcześniej, to są pojedyncze osoby, jestem o tym przekonany. Musiały tutaj zbiec się dwa zdarzenia - to, że PESEL i dane osoby zostały już wprowadzone do systemu, i to, że ta osoba lub ktoś z jej bliskich podjął próbę rejestracji przed godziną 6 - podkreślił Dworczyk.

Apelował do seniorów, by samodzielnie nie chodzić do POZ-ów w celu rejestracji na szczepienie ze względu na ryzyko zakażenia się w kolejce. Podkreślił, że z punktu widzenia seniorów infolinia 989 jest prostym kanałem.

Na uwagę, że nie sposób się na tę infolinię dodzwonić, odparł, że zarejestrowało się już ponad 66 tysięcy osób. - Ileś osób rzeczywiście nie może się dodzwonić, dlatego, że właśnie w tym szczycie było na minutę 300 tysięcy dzwoniących i żaden system nie wytrzyma tego naporu. W związku z tym prosimy o odrobinę cierpliwości - powiedział Dworczyk.

Podkreślił, że jeżeli senior dodzwoni się na infolinię i nie będzie już wolnych terminów na szczepienie do końca marca, to taki senior może zostawić swoje dane, a konsultanci oddzwonią do niego, gdy pojawią się wolne miejsca. Zaznaczył, że w takim przypadku seniorzy nie będą musieli ponownie dzwonić na infolinię.

