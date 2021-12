Szpital w Białymstoku odmówił 26-latce aborcji. Miał się powołać na opinię Ordo Iuris, konserwatywnej organizacji prawników

Jeden ze szpitali w Białymstoku odmówił 26-latce przeprowadzenia legalnej aborcji. Kobieta miała dwa niezależne od siebie zaświadczenia od psychiatrów. Lekarze ci wskazywali na jej trudną sytuację psychiczną w związku z potwierdzeniem, że płód ma nieodwracalne, letalne wady. Szpital miał w odpowiedzi powołać się na opinię Instytutu Ordo Iuris - konserwatywnej organizacji prawniczej - według której depresja nie zagraża zdrowiu i życiu kobiety. Poinformowała o tym sama organizacja w piątkowym komunikacie. Sprawa prowokuje do pytań, także w kontekście obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących aborcji.

Zdiagnozowano, że płód nie ma pokrywy czaszki, "w związku z tym nie ma absolutnie żadnych szans, żeby przeżyć" - poinformowała Kamila Ferenc, prawniczka z Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. To właśnie do tej organizacji zgłosiła się 26-latka po tym, jak odmówiono jej w jednym z bydgoskich szpitali dokonania aborcji.

Ginekolog: z taką wadą nie można przeżyć, z taką wadą umiera się najczęściej w momencie porodu

Kamila Ferenc przekazała, że informacja o wadach płodu "załamała" 26-latkę z Białegostoku. - Bała się, że skoro ta ciąża jest tak patologiczna, to może jej się coś wydarzyć. W związku z tym doszło do rozstroju jej zdrowia psychicznego, co potwierdziło dwóch niezależnych specjalistów psychiatrii - wyjaśniła prawniczka.