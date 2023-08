Białoruskie śmigłowce nad Polską, politycy komentują. "To jest typowe dla PiS-u. Oni czekają, aż się Kaczyński obudzi"

Incydent z udziałem białoruskich śmigłowców w rejonie Białowieży komentowali w środę politycy opozycji. - W obliczu realnego zagrożenia Polacy są po prostu pozbawieni jakiegokolwiek poczucia bezpieczeństwa - stwierdził wicemarszałek Senatu Piotr Zgorzelski. - To jest typowe dla PiS-u, oni czekają, aż się Kaczyński obudzi - powiedział Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej, krytykując powolną reakcję władz. - Co by się stało, gdyby z tego helikoptera wyskoczyło kilku zielonych ludzików? - zastanawiał się Wiesław Szczepański z Lewicy.

We wtorek doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez dwa śmigłowce białoruskie - poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej. Szef resortu Mariusz Błaszczak polecił zwiększyć liczbę żołnierzy na granicy i wydzielić dodatkowe siły i środki, w tym śmigłowce bojowe.

Incydent w Białowieży komentowali w środę politycy opozycji.

Białoruski śmigłowiec w polskiej przestrzeni powietrznej, 1 sierpnia 2023 Eliza Kowalczyk

Budka: to jest typowe dla PiS-u, oni czekają aż się Kaczyński obudzi

Przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Borys Budka skrytykował opieszałość polskich władz w reakcji na incydent w rejonie Białowieży. O naruszeniu przestrzeni powietrznej MON poinformowało dopiero po 10 godzinach. - To jest typowe dla PiS-u, oni czekają, aż się Kaczyński obudzi. Nie mówię tego złośliwie, tylko mówię o mechanizmie działania - stwierdził.

- Kaczyński wstaje późno, więc jeżeli jest jakiś incydent rano i nie zbierze się "politbiuro", czyli Błaszczak, Kaczyński, być może jacyś tam spece od przekazu, to po prostu nie wiedzą co robić. A jak nie wiedzą co robić, to najlepiej nie informować, albo zaprzeczać, albo kłamać - powiedział Budka.

Przypomniał, że że o rosyjskiej rakiecie, która spadła niedaleko Bydgoszczy opinia publiczna dowiedziała się po kilku miesiącach od zdarzenia. - Nie wierzę w to, by czołowi pisowscy politycy odpowiedzialni za bezpieczeństwo nie mieli takiej wiedzy - stwierdził, odnosząc się do wtorkowego incydentu w Białowieży.

Budka o opieszałej reakcji na incydent w Białowieży: to jest typowe dla PiS-u, oni czekają aż się Kaczyński obudzi TVN24

Zgorzelski: Polacy są pozbawieni jakiegokolwiek poczucia bezpieczeństwa

- W obliczu realnego zagrożenia Polacy są po prostu pozbawieni jakiegokolwiek poczucia bezpieczeństwa - ocenił wicemarszałek Senatu Piotr Zgorzelski.

- Najpierw przez pół Polski leci rakieta i sobie leży w lesie pod Bydgoszczą. Teraz dwa białoruskie helikoptery przekraczają naszą granicę powietrzną. Gdzie jest minister obrony narodowej? Gdzie są procedury? W jaki sposób zabezpieczycie Polaków przed tego typu działaniami? - pytał polityk PSL.

Zwracając się do polskich władz, stwierdził: - Ośmieszacie się na arenie międzynarodowej i pozbawiacie Polaków poczucia bezpieczeństwa. Tak nie powinna działać władza, kiedy realne zagrożenie jest za naszą granicą.

Zgorzelski: Polacy są pozbawieni jakiegokolwiek poczucia bezpieczeństwa TVN24

Szczepański: co by się stało, gdyby z tego helikoptera wyskoczyło kilku zielonych ludzików?

Wiesław Szczepański z Lewicy zwrócił uwagę, powołując się na informacje szefa MON, że na wschodzie Polski obecnych jest kilka tysięcy żołnierzy i pięć tysięcy pograniczników, którzy "patrzą w niebo i widzą i słyszą, że coś leci".

- Jeśli coś leci, powinni po prostu przekazać, że w polską przestrzeń powietrzną wleciał helikopter obcych jednostek - powiedział polityk.

Poseł zastanawiał się, "co by się stało, gdyby ten helikopter zatrzymał się nad jakąś polaną i z tego helikoptera wyskoczyło kilku zielonych ludzików", którzy znaleźliby się na terytorium Polski. - To by się okazało, że mielibyśmy przykład możliwości dywersji - stwierdził Szczepański.

Szczepański: co by się stało, gdyby z tego helikoptera wyskoczyło kilku zielonych ludzików? TVN24

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:momo/kg

Źródło: TVN24