Posłanka Nowacka potraktowana gazem na manifestacji. Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa

Prokuratura: pole widzenia funkcjonariusza było ograniczone

W ocenie prokuratury w innej sytuacji okazanie legitymacji z odległości 40 centymetrów pozwalałoby na zapoznanie się z jej treścią i podjęcie innych decyzji co do użycia środków przymusu bezpośredniego, jednakże "dynamika sytuacji zmusiła funkcjonariusza Policji do szybkiej oceny sytuacji, jak również podjęcia decyzji co do użycia środka" – podała prokuratura.