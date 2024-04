Warchoł komentuje ograniczanie sprzedaży alkoholu. Internet odpowiada

W resorcie zdrowia trwają prace nad tym, jak można ograniczyć dostępność alkoholu - powiedziała Radiu Zet minister zdrowia Izabela Leszczyna. Przekazała, że w jej ocenie "alkohol w ogóle nie powinien być sprzedawany na stacjach benzynowych". Na tę wypowiedź zareagował poseł klubu PiS Marcin Warchoł (Suwerenna Polska), minister sprawiedliwości w dwutygodniowym rządzie Mateusza Morawieckiego. "Wiecie, że uśmiechnięta Polska zakaże sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych? No to już wiecie" - napisał.

Na tę zapowiedź zareagował w mediach społecznościowych poseł klubu PiS Marcin Warchoł (Suwerenna Polska), minister sprawiedliwości w dwutygodniowym rządzie Mateusza Morawieckiego. "Wiecie, że uśmiechnięta Polska zakaże sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych? No to już wiecie" - napisał.

Krytyka internautów. "Stacje benzynowe to nie miejsce na alkohol"

Jego wpis spotkał się z krytyką internautów, którzy podkreślali, że potencjalny zakaz to "bardzo dobra wiadomość", bo "stacje benzynowe to nie miejsce na alkohol". "Gdzie wady?" - czytamy w wielu wpisach.

"Pan jako wierzący katolik chyba jest za ograniczeniem dostępu do alkoholu zgodnie z naukami kościoła? Plus jako wiceminister sprawiedliwości wie doskonale Pan, że alkohol to główny czynnik kryminogenny. Czy włamał się Panu ktoś na konto? (pisownia oryginalna - red.)" - napisał w odpowiedzi do Warchoła aktywista Jan Śpiewak.