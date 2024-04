W południe ruszyło posiedzenie sejmowej komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących aborcji. Przewodnicząca komisji Dorota Łoboda (KO) powiedziała TVN24, że chce rozpocząć prace od projektu dotyczącego depenalizacji aborcji. - Liczymy na to, że w czerwcu on z naszej komisji wyjdzie i wtedy zaczniemy pracę nad projektami dotyczącymi warunków i terminów przerywania ciąży - dodała.

Po godzinie 12 rozpoczęło się posiedzenie sejmowej komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży. Chodzi o dwa projekty Lewicy, jeden Koalicji Obywatelskiej i jeden Trzeciej Drogi, czyli PSL i Polski 2050.

Przewodnicząca komisji, posłanka KO Dorota Łoboda powiedziała w rozmowie z reporterką TVN24 Agatą Adamek, że chce rozpocząć pracę od projektu dotyczącego depenalizacji działań związanych z aborcją. - Aktywistki, matki, przyjaciółki żyją w strachu tylko dlatego, że wykazały się współczuciem i pomogły kobiecie na przykład zdobyć tabletki do aborcji farmakologicznej. To jest ten pierwszy projekt, który nie musi się łączyć z tymi trzema pozostałymi i planujemy od niego zacząć - mówiła.

- Liczymy na to, że w czerwcu on z naszej komisji wyjdzie i wtedy zaczniemy pracę nad projektami dotyczącymi warunków i terminów przerywania ciąży - dodała. Zaznaczyła, że "różnice zdań w koalicji 15 października dotyczące przerywania ciąży są i musimy sobie z nimi radzić".

"W sprawach światopoglądowych u nas w klubie nie ma dyscypliny"

Kto w sejmowej komisji nadzwyczajnej?

12 kwietnia sejmowa większość nie zgodziła się na odrzucenie czterech projektów w sprawie aborcji w pierwszym czytaniu. Chciały tego Konfederacja (w stosunku do wszystkich projektów) oraz PiS (w stosunku do trzech projektów - z wyjątkiem propozycji Trzeciej Drogi zakładającej przywrócenie tzw. kompromisu aborcyjnego - czyli treści przepisów sprzed wyroku TK w tej sprawie z 2020 roku).

Cztery projekty dotyczące aborcji

Pierwszy to projekt zmian w kodeksie karnym. Jak podano na stronie Sejmu, projekt dotyczy częściowej depenalizacji czynów związanych z terminacją ciąży: całkowitego wyłączenia przestępczości przerywania ciąży do 12. tygodnia za zgodą kobiety oraz wyłączenia karalności przerywania ciąży za zgodą kobiety w sytuacji ciężkiego, nieodwracalnego upośledzenia lub nieuleczalnej choroby płodu. Ponadto, projekt wykreśla z kodeksu karnego przepis mówiący o karaniu osób, które udzielają kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży.

Druga propozycja Lewicy to projekt ustawy "o bezpiecznym przerywaniu ciąży". Dotyczy zagwarantowania prawa do świadczenia opieki zdrowotnej w postaci przerywania ciąży do końca 12. tygodnia jej trwania, a w określonych przypadkach także po upływie tego terminu – gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, przesłanki medyczne wskazują na to, że występują nieprawidłowości rozwojowe lub genetyczne płodu lub istnieje uzasadnione podejrzenie, że ciąża jest następstwem czynu zabronionego. Projekt ustawy wprowadza także dodatkowe regulacje w zakresie klauzuli sumienia i dekryminalizacji przerywania ciąży za zgodą osoby w ciąży oraz udzielania osobie w ciąży pomocy w jej przerwaniu.