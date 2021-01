Słowacja przedłuża zakaz wychodzenia z domu, ponad milion zaszczepionych we Włoszech

W ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono we Francji u 16 642 osób, w szpitalach na COVID-19 zmarło 141 chorych. Rząd Słowacji zdecydował, że zakaz wychodzenia z domu zostanie przedłużony do 7 lutego. Jednocześnie podjęto decyzję, że od poniedziałku do 27 stycznia na Słowacji przeprowadzone zostaną powszechne testy na obecność koronawirusa. Jak wygląda sytuacja epidemiczna w poszczególnych europejskich krajach?

Francja: możliwe szczepienie dzieci przeciw COVID-19

Do francuskich szpitali w ciągu ostatniej doby trafiło 698 chorych. Liczba pacjentów hospitalizowanych wynosi 25 235. Na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 2 766 chorych. Od soboty przyjęto kolejnych 136 osób - podała w niedzielę Agencja Zdrowia Publicznego (SPF). Od początku pandemii liczba wykrytych zakażeń koronawirusem we Francji wzrosła do 2 910 989, zmarło 70 283 osób. Odsetek pozytywnych testów na koronawirusa wzrósł z 6,5 do 6,6 proc. Od początku kampanii szczepień przeciwko koronawirusowi zaszczepiono we Francji 422 127 osób - podało ministerstwo zdrowia.

Koronawirus we Francji Reuters

Epidemiolog i członek Rady Naukowej prof. Arnaud Fontanet oświadczył w niedzielę w stacjach LCI-RTL, że oczekuje powrotu do normalnego życia w ostatnim kwartale 2021 roku pod warunkiem upowszechniania szczepień. - Pierwszym celem jest szczepienie najsłabszych. Drugim celem jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa - powiedział epidemiolog, dodając, że w tym celu konieczne będzie rozszerzenie zakresu szczepień na dzieci. - Gdy tylko potwierdzimy, że szczepionka nie wywoła żadnych poważnych skutków ubocznych, powinniśmy szczepić najmłodszych - oświadczył prof. Fontanet. - Na razie działania niepożądane są możliwe, choć bardzo rzadkie około 1 na 100 000 - podkreślił. Zauważył jednak, że trudno przewidzieć, ile dawek szczepionki będzie dostępnych w ciągu trzech miesięcy. - Powinniśmy być w stanie zaszczepić 8 mln ludzi przed końcem marca, a następnie 12 mln do końca kwietnia - oznajmił prof. Fontanet.

Wielka Brytania: 671 kolejnych zgonów na COVID-19

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 671 zgonów z powodu COVID-19 i wykryto 38 598 nowych zakażeń koronawirusem - poinformował w niedzielę po południu brytyjski rząd. Liczba zgonów, która nie uwzględnia Szkocji, jest prawie dwukrotnie niższa od tej z bilansu sobotniego, ale statystyki dotyczące weekendów, czyli podawane w niedziele i poniedziałki, zawsze są najniższe w całym tygodniu. Natomiast w porównaniu z bilansem z poprzedniej niedzieli, obecny jest wyższy o 108. Dotychczas z powodu COVID-19 w Wielkiej Brytanii zmarło już 89 261 osób, z czego 78 076 w Anglii, 5305 - w Szkocji, 4274 - w Walii i 1606 - w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie - więcej ofiar śmiertelnych odnotowano tylko w Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Indiach i Meksyku.

Wielka Brytania walczy z pandemią ANDY RAIN/EPA/PAP

Liczba nowo wykrytych zakażeń jest niższa o 2748 od tej z soboty i o ponad 16,3 tys. od tej sprzed tygodnia. To oznacza najniższy dobowy bilans zakażeń od 27 grudnia. W Anglii stwierdzono ich 35 263, w Szkocji - 1341, w Walii - 1172, a w Irlandii Północnej - 882. W całym kraju liczba wykrytych od początku pandemii wynosi obecnie 3 395 959, co jest piątym najwyższym bilansem na świecie - więcej jest tylko w USA, Indiach, Brazylii i Rosji. Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano między godz. 17 w piątek a godz. 17 w sobotę i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2, a bilans zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 w sobotę a godz. 9 w niedzielę. W sobotę pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 otrzymało w Wielkiej Brytanii 298 087, zaś drugą - 2475. Dotychczas pierwszą dawką zaszczepiono 3 857 266 osób, a drugą - 449 736.

Włochy: ponad 12 tysięcy nowych zakażeń, ponad milion zaszczepionych

Włoskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę o następnych 377 zgonach na COVID-19 i kolejnych 12415 potwierdzonych zakażeniach koronawirusem. W ciągu doby wykonano łącznie prawie 212 tys. testów. Bilans zmarłych od początku wynosi 82177. Liczba osób, u których od lutego zeszłego roku potwierdzono koronawirusa wzrosła do ponad 2,3 mln. Ozdrowieńców jest już 1,7 mln. Obecnie zakażonych jest co najmniej 553 tys., z których 528 tys. przebywa w domowej izolacji. W ciągu trzech tygodni od rozpoczęcia kampanii szczepień przeciwko koronawirusowi preparat otrzymało ponad 1,1 mln osób. W niedzielę czerwona strefa najbardziej surowych restrykcji została wprowadzone w Lombardii, na Sycylii i w prowincji Bolzano. Nie można tam opuścić domu bez uzasadnionej przyczyny.

Włochy z największą liczbą szczepień w UE EPA/Matteo Corne

Większość kraju objęto strefą pomarańczową; to Abruzja, Friuli-Wenecja Julijska, Lacjum, Liguria, Marche, Piemont, Apulia, Umbria, Dolina Aosty, Kalabria, Emilia-Romania i Wenecja Euganejska. Na tym obszarze lokale gastronomiczne mogą prowadzić wyłącznie sprzedaż na wynos i dostawy do domu. Najłagodniejsze ograniczenia obowiązują w Trydencie, Toskanii, na Sardynii, w Kampanii, Molise i Basilicacie. W tym roku z powodu pandemii przy placu Świętego Piotra w Watykanie nie urządzono tradycyjnego "gospodarstwa rolnego" ze zwierzętami, organizowanego z okazji uroczystości świętego Antoniego opata.

Słowacja: przedłużony zakaz wychodzenia z domu

Rząd Słowacji zdecydował w niedzielę, że zakaz wychodzenia z domu zostanie przedłużony do 7 lutego. Jednocześnie podjęto decyzję, że od poniedziałku do 27 stycznia na Słowacji przeprowadzone zostaną powszechne testy na obecność koronawirusa. Brak negatywnego wyniku będzie oznaczać obowiązkowe pozostawanie w domu. Osoby z pozytywnym wynikiem lub te, które nie wezmą udziału w testach, nie będą mogły wychodzić do pracy, a osoby w wieku od 15. do 65. roku życia nie będą mogły wychodzić nawet na spacer. Pozostanie możliwość zrobienia niezbędnych zakupów w najbliższym sklepie, wyjście do apteki lub do lekarza. Jedno z rodziców będzie mogło odprowadzać dziecko do szkoły.

Koronawirus na Słowacji Reuters

W najbardziej dotkniętych koronawirusem regionach testy będą powtarzane. Minister zdrowia Marek Krajczi wyjaśnił, że w wyniku testów kraj zostanie podzielony na 36 powiatów z dobrymi wynikami, gdzie życie będzie mogło wracać do normy. Pozostałe 37 będą testowane do czasu aż zaczną spadać liczby zakażonych. Minister zaapelował do samorządów o pomoc w testach i zapowiedział refundację kosztów. Jego zdaniem w kraju jest wystarczający zapas próbek, by móc przeprowadzać szerokie badania przesiewowe. Premier Igor Matovicz powiedział, że za przeprowadzeniem testów opowiedział się cały gabinet z wyjątkiem wicepremier, minister inwestycji i rozwoju regionalnego Veroniki Remiszovej z partii Dla Ludzi (Za ludi). Dotąd przeciwko ogólnokrajowym testom wypowiadała się druga najmniejsza partia koalicji Wolność i Solidarność (SaS), której ministrowie teraz, jak wynika ze słów Matovicza, poparli ideę szerokich testów. Masowe testy na Słowacji po raz pierwszy zostały zorganizowane na przełomie października i listopada 2020.

