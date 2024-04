"Ptak wykazywał objawy zatrucia". Badają sprawę śmierci sokoła

- Policjanci z KMP Lublin zajmują się sprawą padłego sokoła. Dotychczas nikt nie złożył zawiadomienia. Policjanci wszczęli czynności po informacjach medialnych. Kluczowym będzie ustalenie, co spowodowało śmierć sokoła oraz czy doszło do popełnienia przestępstwa - poinformował w poniedziałek rzecznik prasowy KWP w Lublinie nadkomisarz Andrzej Fijołek.

Przewodniczący Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego Sylwester Aftyka przekazał, że w poniedziałek martwy ptak zostanie przekazany na badania do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach. Jego zdaniem, wszystko wskazuje na zatrucie.

- W piątek późnym wieczorem dostałem informację od pracowników elektrociepłowni, że na ziemi leży sokół i łatwo można by go było złapać. Ptak wykazywał objawy zatrucia, czyli miał otwarty dziób, dyszał, w dziobie miał jeszcze resztki pokarmu i miał charakterystycznie podkulone łapy - wymienił Aftyka. Jak dodał, zwierzę zmarło w drodze do weterynarza. Zdaniem ornitologów sokół mógł się zatruć podtrutym gołębiem, którego upolował.