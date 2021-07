Liceum, którego dyrektor zakazał używania błyskawic, mocno traci w rekrutacji. "Minister Czarnek zepsuł nam szkołę"

W całej Polsce trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych, w etapie uzupełniającym uczniowie będą mogli starać się o miejsca w szkołach, które inni wybierali mniej chętnie. W Łodzi okazało się, że w rankingu szkół najmniej popularnych przoduje XXXIV LO. - Minister Czarnek zepsuł nam szkołę i to samo chce zrobić z innymi - komentuje wiceprezydentka Małgorzata Moskwa-Wodnicka.

O XXXIV LO i jego dyrektorze Dariuszu Jakóbku wiosną usłyszała cała Polska. Okazało się, że w czasie nauki zdalnej dyrektor zakazał uczniom stosowania symbolu błyskawicy, który związany jest ze Strajkiem Kobiet. Dyrektor wprowadził w szkole nowy regulamin zakazujący umieszczania znaków graficznych nawiązujących między innymi do partii politycznych, stowarzyszeń, organizacji, odwołujących się do działań politycznych czy o wydźwięku wulgarnym. W kwietniu wiceprezydentka Łodzi odpowiedzialna za edukację Małgorzata Moskwa-Wodnicka zawiesiła dyrektora w obowiązkach .

Zawieszenie nie trwało jednak długo. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w czerwcu poinformował w mediach społecznościowych, że działająca w jego resorcie odwoławcza komisja dyscyplinarna dla nauczycieli, uchyliła decyzję władz Łodzi "Dyrektor Jakóbek powinien być jak najszybciej przywrócony do pracy" - apelował Czarnek i tak się właśnie stało.

Kilka tygodni wcześniej minister zdecydował o przyznaniu dyrektorowi Jakóbkowi najważniejszego oznaczenia w oświacie - Medalu Komisji Edukacji Narodowej za te same działania, za które władze Łodzi domagały się ukarania dyrektora.

"Minister Czarnek zepsuł nam szkołę"

- To wszystko odbiło się na sytuacji liceum - twierdzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka w rozmowie z tvn24.pl. I dodaje: - Minister Czarnek zepsuł nam szkołę i to samo chce zrobić z innymi.

O co chodzi? Okazało się, że w tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych znacznie spadło zainteresowanie placówką. W pierwszej preferencji szkołę wskazało jedynie 23 kandydatów, a miejsc zaplanowano 90. Klasę o profilu językowo-przyrodniczo-matematycznym wskazało dwoje kandydatów; humanistycznym - dziewięcioro, a o profilu językowo - geograficznym - dwanaścioro ósmoklasistów. Przed rokiem po rekrutacji elektronicznej utworzono dwie klasy po 30 uczniów, wśród kandydatów byli także ci z maksymalną możliwą do zdobycia liczbą punktów, czyli 200.