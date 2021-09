Nagroda imienia Ryszarda Kapuścińskiego za najlepszy reportaż. Zwycięzcy

Laureatką Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego za 2020 roku została Jessica Bruder, autorka książki "Nomadland. W drodze za pracą". Jury doceniło również tłumaczkę tej książki, Martynę Tomczak, która otrzymała nagrodę za przekład. W finale tej edycji konkursu znalazły się same kobiety.

Wśród finalistek Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego znalazły się także Matilda Voss Gustavsson za książkę "Klub. Seksskandal w komitecie noblowskim", Karolina Sulej za książkę "Rzeczy osobiste. Opowieść o ubraniach w obozach koncentracyjnych i zagłady", a także Jelena Kostiuczenko za książkę "Przyszło nam tu żyć. Reportaże z Rosji" oraz Eliane Brum za książkę "Kolekcjoner porzuconych dusz. Reportaże z Brazylii".

Podczas gali przewodnicząca Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Stołecznego Warszawa Agnieszka Wyrwał podkreśliła, że "to jest zawsze wyjątkowym wydarzeniem". Wskazała, że tegoroczną edycję wyróżnia między innymi za to, że w finale znalazły się same kobiety. - Chciałabym tylko przypomnieć, że dwanaście lat temu w finale byli sami mężczyźni – wyjaśniła. Wskazała także, "że w tym roku do nagrody zgłosiła się rekordowa liczba wydawnictw – aż 41. Jury wybrało z tego grona pięć wspaniałych reportaży".

Obecny w czasie gali redaktor naczelny "Gazety Wyborczej" Adam Michnik ocenił, że "Kapuściński z reportażu uczynił literaturę piękną najwyższej miary". - Kapuściński był perłą polskiej literatury. My, Polacy, książki Kapuścińskiego odczytujemy tak jak powieści Josepha Conrada. Dla zachodniego czytelnika to jest wspaniała opowieść o egzotycznych, nieznanych krajach Trzeciego Świata. My mamy tę wartość dodaną, że w tej obserwacji czujemy zapach polskich papierosów, smak polskiej wódki i perspektywę polskich okularów – mówił Michnik. - Pisarstwo Kapuścińskiego było najwyższej miary. Wytworzył styl pisania, który ma wielu naśladowców w polskiej szkole reportażu – zaznaczył.

"Nomadland. W drodze za pracą"

Laureatką Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za książkę "Nomadland. W drodze za pracą" (wyd. Czarne) została Jessica Bruder. - Historia, którą opowiadam, nie jest historią typową. Nieczęsto się ją słyszy lub ogląda, jest to bowiem historią o starszych ludziach, Amerykanach. Jest to historia, którą poznawałam, siedząc razem z tymi ludźmi przy papierosie, kawie czy przy stygnącym posiłku, mając nadzieję, że nie będą się chcieli mnie szybko pozbyć i że mi ją opowiedzą - mówiła laureatka. Jak podkreśliła, "takie dziennikarstwo, gdzie zanurzam się w tych historiach i z tymi ludźmi żyję, jest dla mnie bardzo ważnym doświadczeniem". Z kolei nagrodę za przekład otrzymała tłumaczka książki "Nomadland. W drodze za pracą" Martyna Tomczak.

Jessica Bruder jest amerykańską dziennikarką, absolwentką Uniwersytetu Columbia. Przez ponad dziesięć lat współpracowała z "New York Timesem". Pisała również m.in. dla "Washington Post", "New York Magazine", "Guardiana", "Harper's Magazine", "Wired" i Associated Press. Za książkę "Nomadland" otrzymała nagrodę sieci księgarń Barnes & Noble (w kategorii "Odkrycie"). Była również nominowana do Nagrody im. J. Anthony'ego Lukasa i Nagrody im. Helen Bernstein. Wykłada na wydziale dziennikarstwa Uniwersytetu Columbia.

Autorka najlepszego reportażu otrzyma nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych, natomiast pozostałe nominowane autorki po 5 tysięcy złotych.

Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki została ustanowiona i jest fundowana przez Miasto Stołeczne Warszawę. Współorganizatorem jest "Gazeta Wyborcza". Nagroda ma charakter międzynarodowy i jest przyznawana co roku za najlepszy reportaż książkowy opublikowany w Polsce i po polsku.

