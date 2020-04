Starsza kobieta zasłabła na ulicy, pomogli policjanci. "Brawo dla tych państwa"

"Możecie być dumni"

Jak powiedział rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń, we wtorek około godz. 13 w rejonie osiedla Szkolnego policjanci z Ogniwa ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Komisariatu Policji VIII w Krakowie wracając do jednostki zauważyli starszą kobietę leżącą na chodniku. Funkcjonariusze zatrzymali radiowóz i pobiegli sprawdzić, co się stało. Okazało się, że 82-latka w drodze na pocztę zasłabła, po upadku doznała urazu głowy oraz potłuczeń. Policjant i policjantka udzielili kobiecie pierwszej pomocy przedmedycznej, powiadamiając jednocześnie pogotowie ratunkowe