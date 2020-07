Pogrzeb znanej góralki, wesele, koncert. Nowe ogniska koronawirusa w Małopolsce

Koronawirus na pogrzebie

W środę na konferencji prasowej władze Zakopanego potwierdziły, że dotąd stwierdzono koronawirusa u 40 osób w powiecie tatrzańskim, z czego zdecydowana większość to osoby uczestniczące w pogrzebie. Sytuacja jest jednak rozwojowa, bo część żałobników nadal czeka na wyniki testów. Zgłaszają się też kolejne osoby do wymazywania.

- Dotąd miasto Zakopane wyróżniało się tym w Małopolsce, że rzeczywiście przypadków koronawirusa mieliśmy najmniej. Mam nadzieję, że wszystko to co teraz się dzieje, doprowadzi do tego, abyśmy nadal spokojnie i bezpiecznie w naszym mieście żyli – powiedział burmistrz Zakopanego Leszek Dorula, który zaznaczył, że miasto od początku wybuchu pandemii stosowało się do wszystkich zaleceń rządowych