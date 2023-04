Nietrzeźwa policjantka legitymowała znajomych na imprezie. Została ukarana mandatem

Kary dyscyplinarne, jakie przewidują przepisy, to: upomnienie, nagana, ostrzeżenie o niepełnej przydatności do służby na zajmowanym stanowisku, wyznaczenie na niższe stanowisko służbowe, obniżenie stopnia, ostrzeżenie o niepełnej przydatności do służby oraz wydalenie ze służby.

Nietrzeźwa policjantka poprosiła o wsparcie policji

20-letnia funkcjonariuszka została przebadana alkomatem. - Badanie wyszło pozytywnie. Wynik to 0,98 mg/l alkoholu - poinformowała Żuk. To około dwóch promili.

Policjantka upominała znajomych, legitymowała i wezwała patrol

O sprawie jako pierwsza poinformowała rzeszowska "Gazeta Wyborcza". "Według informacji, które do nas dotarły, przed kilkoma dniami funkcjonariuszka wybrała się ze znajomymi na imprezę. Nad ranem koleżanki zaprosiły ją do siebie. Około godz. 5 dotarły do mieszkania w Rzeszowie. Była tam jeszcze grupa osób. Wszyscy dobrze się bawili. Wszyscy oprócz policjantki, dla której znajomi byli za głośni. Upominała ich, prosiła, żeby zachowywali się ciszej. Ci nie reagowali. Przystąpiła więc do policyjnej interwencji z powodu zakłócania ciszy nocnej" - informował podkarpacki dziennik.