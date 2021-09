Kradzież auta ze stacji benzynowej, w środku był pies. Później złodziej wyrzucił dobermana z samochodu

Z kolejki do kasy na stacji paliw w Bielsku-Białej (woj. śląskie) pan Maksym zobaczył, że ktoś kręci się przy jego samochodzie. Przypomniał sobie wtedy, że zostawił w aucie kluczyki, dokumenty i Tima. Dwuletni doberman, nauczony, żeby nie szczekać na obcych, siedział cicho z tyłu. Złodziej wsiadł za kierownicę i ruszył, a jego właściciel rzucił się na maskę, potem do drzwi, wreszcie stanął na środku drogi. Na próżno. Tim odjechał ze złodziejem.

Do kradzieży forda mondeo typu kombi doszło we wtorek kilka minut po godzinie 15 na stacji benzynowej w centrum Bielska-Białej, przy skrzyżowaniu ulic Żywieckiej i Krakowskiej.

Pan Maksym, właściciel auta, zgłosił sprawę na policję. Najpierw jednak próbował sam odzyskać samochód. W środku był jego przyjaciel - dwuletni doberman o imieniu Tim.

Doberman Tim archiwum prywatne

Nie nauczył psa wrogości do obcych

Tim siedział w bagażniku. W aucie są przyciemniane szyby, nie widać nawet pasażerów z tyłu, złodziej też mógł nie zobaczyć psa. Pan Maksym zatankował, otworzył wszystkie szyby, żeby Tim miał czym oddychać i podszedł do bankomatu wypłacić pieniądze. Miał wrócić do auta po kluczyki i dokumenty, ale - jak opowiada - zapomniał, że je tam zostawił i ruszył prosto do kasy.

A przed kasą kolejka. - Byłem trzeci albo czwarty - relacjonuje opiekun Tima. - Zauważyłem, że blisko mojego auta kręci się jakiś facet. Obserwowałem go. W pewnym momencie pochylił się przy moim fordzie, jakby sprawdzał, czy w środku są kluczyki. Wybiegłem z budynku. A on ubrał kaptur, wsiadł do mojego samochodu i ruszył.

Mężczyzna próbował powstrzymać złodzieja. Bezskutecznie. - Oparłem się rękami o maskę - opowiada właściciel forda. - Ale on jechał dalej. W pewnym momencie miałem nogi w powietrzu. Zeskoczyłem i dobiegłem do drzwi. Złapałem za kurtkę tego złodzieja albo za fotel kierowcy - nie pamiętam, to działo się tak dynamicznie. Przeciągnął mnie kilka metrów. Na koniec zagrodziłem mu drogę. Ale on przyspieszał. W ostatniej chwili odskoczyłem, inaczej by mnie rozjechał.

Tim prawdopodobnie ani pisnął. Opiekun sam go szkolił i nie nauczył wrogości do obcych. - Prowadzę firmę, przychodzą do mnie kurierzy, nie może ich atakować pies. Tim potrafi głośno szczekać, ale na moją komendę "podaj głos". Jest ze mną od małego. Kupiłem go w profesjonalnej hodowli. Zawsze marzyłem o dobermanie. Po prostu chciałem, żeby był.

- Samochód mnie nie interesował - dodaje pan Maksym o kradzieży. - Myślałem tylko o Timie.

Tim u weterynarza dzień po porwaniu archiwum prywatne

Wyrzucony z auta, siedział na przystanku i szczekał wystraszony

Ford ze złodziejem i psem odjechał w nieznanym kierunku.

Dwie godziny później, około godziny 17 we wsi w powiecie cieszyńskim ktoś z mieszkańców zobaczył dobermana przy drodze - takie informacje dotarły później do pana Maksyma. - Pan pomyślał, że pies pewnie uciekł jakiemuś rowerzyście, który zaraz wyjedzie z lasu - opowiada opiekun Tima. - Godzinę później żona tego pana zobaczyła dobermana na przystanku autobusowym w pobliżu. Siedział i szczekał, wystraszony. Powiadomili schronisko w Cieszynie.

Tim na szczęście jest zaczipowany i ma przy obroży breloczek z nazwą swojej kliniki weterynaryjnej. Dlatego w schronisku szybko dotarli do jego opiekuna. Pies prawdopodobnie został wyrzucony z forda, gdy złodziej zorientował się, że ma pasażera. Tim od środy rano jest już w domu i był na wizycie u weterynarza.

Facebook

Złodziej na monitoringu - "nagrał się w dobrej jakości"

Policja zabezpieczyła nagranie z monitoringu stacji paliw. - Sprawca kradzieży nagrał się w dobrej jakości - mówił nam w środę Roman Szybiak, rzecznik policji w Bielsku-Białej. - Jeśli sam się nie zgłosi lub jeśli nie znajdziemy go tradycyjnymi metodami dochodzeniowo-śledczymi, za zgodą prokuratury, udostępnimy jego wizerunek - dodałe policjant.

Dla pana Maksyma liczy się czas, ponieważ zostawił w samochodzie między innymi kartę stałego pobytu. Pochodzi z Ukrainy, od 10 lat mieszka w Polsce i stara się o polskie obywatelstwo. - Złodziej próbował płacić w sklepie moją kartą. Porusza się moim autem po okolicy - mówi właściciel skradzionego auta.

W czwartek rano Szybiak potwierdził, że ford został odzyskany. Policja zatrzymała także mężczyznę, który jest podejrzewany o kradzież auta. Na razie nie przedstawiono mu zarzutów.

Skradziony ford mondeo pana Maksyma archiwum prywatne

Autor:mag/ tam

Źródło: TVN24 Katowice