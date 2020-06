Sygnalista w pytaniu z "Milionerów" za 20 tysięcy złotych

Kto bywa nazywany sygnalistą?

A: Wynton Marsalis B: Edward Snowden C: Paulo Coelho D: Felipe Massa

Pan Rafał od razu odrzucił odpowiedzi C i D. Wiedział bowiem, że Felipe Massa to kierowca Formuły 1, a Paulo Coelho to pisarz i żaden z nich nie bywa nazywany sygnalistą. Nazwisko Edwarda Snowdena słusznie kojarzył z aferą WikiLeaks, a Wyntona Marsalisa nie znał w ogóle.