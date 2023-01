Przewozili migrantów busami udającymi karetki pogotowia. Akt oskarżenia trafił do sądu

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach (woj. podlaskie) skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko dziewięciu osobom oskarżonym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Oskarżeni mieli zajmować się przewożeniem cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę Polski z terenu Białorusi. Wykorzystywali do tego busy wyglądające jak karetki pogotowia.

Prokuratura ustaliła, że grupa dokonała co najmniej 10 transportów w okresie od września do początku listopada 2021 roku. Za każdym razem przewożono po kilku cudzoziemców, poza przypadkiem z Olecka, gdzie naraz przewożono ich aż 18. Do transportu cudzoziemców trzy razy wykorzystano karetki, ale wykorzystywano też busy, a nawet lawetę, na której przewożono uszkodzony samochód, w którym znajdowali się cudzoziemcy. Do pilotowania transportów wykorzystywano przeważnie samochody osobowe.