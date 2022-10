Były żołnierz Armii Krajowej został skazany 75 lat temu. Chciał unieważnienia wyroku, sąd się nie zgodził

czytaj dalej

Według ukraińskich władz Rosjanie zaminowali zaporę na Dnieprze w Nowej Kachowce i są gotowi, by wysadzić ją w powietrze. Zdaniem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego oznaczałoby to "dokładnie to samo, co użycie broni masowego rażenia". Co wiadomo o zaporze w Nowej Kachowce i jakie ma ona znaczenie? Jakie byłyby konsekwencje zniszczenia tej zapory? Ucierpieć mogłaby olbrzymia część południowej Ukrainy włącznie z okupowanym Półwyspem Krymskim.