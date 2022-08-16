Володимир Зеленський польською: дорогі друзі, союзники, брати

Це честь для лідера кожної країни – мати можливість так звертатися до поляків, – сказав Президент України у записі, оприлюдненому польською мовою до Дня Війська Польського. – Лише разом ми зможемо захистити незалежність наших країн для майбутніх поколінь, – наголосив Володимир Зеленський, висловивши полякам найкращі побажання. Пізніше йому за них подякував президент Анджей Дуда.

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– Дорогі друзі, союзники та брати. Це честь для лідера будь-якої країни - мати можливість так звертатися до поляків. І я пишаюся, що таке звернення найбільш виправдано звучить саме з боку української держави. Наші народи пройшли довгий шлях і нарешті досягли найбільшої в історії згоди в головному для українців і поляків питанні. Це питання свободи. Тільки разом ми можемо захистити незалежність наших країн для майбутніх поколінь, і ми справді разом як друзі, союзники та брати. Ми боремося разом і обов’язково будемо святкувати нашу і вашу перемогу у битві за свободу і наше спільне європейське майбутнє, у битві, яка зараз відбувається в нашому житті, – сказав український президент.

– Дякую за історичну підтримку. Щиро вітаю вас із Днем Війська Польського і щиро бажаю одного: якнайшвидшої перемоги! Слава Польщі, слава Україні! – підсумував Володимир Зеленський.

День Війська Польського, який відзначається 15 серпня, пов’язаний з річницею Варшавської битви 1920 року, коли польські війська відбили наступ більшовиків.

Анджей Дуда: Важко було очікувати прямої російської агресії

Згадки про Україну після російського вторгнення в цю країну були також у промові президента Анджея Дуди під час головних урочистостей на площі Пілсудського у Варшаві.

Президент зазначив, що таких масштабів "прямої агресії Росії проти України, проти незалежної, суверенної, демократичної держави, проти нашого сусіда важко було очікувати".

- Я анітрохи не сумніваюся, що це перевершило те, що дехто очікував, а для когось це було повною несподіванкою, - визнав Дуда.

Duda: Sowieccy dowódcy byli pewni zwycięstwa, dzielili już skórę na niedźwiedziu. Okazało się, że Polacy mają serca lwów TVN24

Він заявив, що «Росія і російський режим порушили велике табу, яке було жорстким кордоном безпеки весь час після Другої світової війни, що жодна наддержава не нападає на іншу державу прямо, щоб забрати свободу, щоб відібрати незалежність, щоб загарбати землю, щоб поставити під сумнів саме існування держави і нації».

Президент подякував за допомогу, яку надають Україні та її громадянам.

- Дякую вам від усього серця, що, хоч і не зі зброєю в руках, але ми є учасниками цього через нашу допомогу, яку ми надаємо Україні та українцям, через службу наших вояків протягом усього цього конфлікту, через підтримку, яку нам, а передусім - Україні, надають наші союзники, - сказав він.

Подяки Зеленському

У понеділок увечері президент Дуда польською мовою подякував президенту Зеленському за його побажання. «Їхня форма, яка нам особливо близька, означає, що ми сприймаємо їх не лише як жест дружби, але й як акт братерства. Ми глибоко віримо, що Україна, також завдяки польсько-українській співпраці, переможе зло», - написав він.

Вшановано пам'ять поляків, які спочивають на київських цвинтарях

У Києві також відзначили День Війська Польського. Дипломати та польська громада української столиці поклали вінки на могили польських вояків, похованих на цвинтарях столиці України та навколо неї. Віддали, зокрема, честь полякам з Катинського списку, похованим на Катинському кладовищі в Биковні.

- Тут, на кладовищах у Києві, навколо Києва та по всій Україні спочивають останки тих, кому ми сьогодні завдячуємо нашою незалежністю. Останки героїв, які встали на захист Вітчизни на різних етапах боротьби за незалежність, які були вірні присязі до кінця і за це заслуговують нашої поваги, - сказав під час церемонії посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький.

Він зазначив, що День Війська Польського є приводом подякувати представникам польської громади України та її державним установам за догляд за польськими могилами.

- Це також особливо важлива нагода за кордоном, коли ми, дипломати, зустрічаємося з місцевими поляками, які щоденно доглядають за цими цвинтарями, та з українцями, які, як і тут, у Биківні, оточують опікою державної інституції Польський військовий цвинтар, - наголосив він.

У Биківні під Києвом у братських могилах поховано близько 150 тисяч жертв комунізму різних національностей, у тому числі близько 3,5 тис. поляків з Катинського списку, розстріляних у 1940 році. Биківнянське кладовище є, разом з П'ятихатками у Харкові, одним із двох Катинських кладовищ, розташованих на території України. Польський військовий цвинтар у Биковні було відкрито у 2012 році.

Посол Польської Республіки наголосив, що у День Збройних сил Польщі отримав багато побажань та привітань від представників української влади.

- Сьогодні, у контексті цієї нової редакції російського імперіалізму, ми отримуємо багато виразів солідарності, отримуємо побажання польським збройним силам від членів українського уряду та командувачів різних видів збройних сил. В цих побажаннях видно усвідомлення спільності долі, усвідомлення нашого середовища безпеки та віру в те, що разом ми переможемо, - сказав Ціхоцький.

Окрім Биковні, вінки поклали на київському Байковому цвинтарі, де з 1920 р. поховані вояки Війська Польського. Київські дипломати та поляки також відвідали цвинтар у Дарницькому районі, де поховані вояки Першої Польської армії, полеглі під час Другої світової війни.

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl, PAP, TVN24