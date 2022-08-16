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Володимир Зеленський польською: дорогі друзі, союзники, брати

16 sierpnia 2022, 15:42

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl, PAP, TVN24
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po polsku z okazji Święta Wojska Polskiego
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po polsku z okazji Święta Wojska PolskiegoTwitter/@UKRinPL
wideo 2/21
Twitter/@UKRinPLPrezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po polsku z okazji Święta Wojska Polskiego

Це честь для лідера кожної країни – мати можливість так звертатися до поляків, – сказав Президент України у записі, оприлюдненому польською мовою до Дня Війська Польського. – Лише разом ми зможемо захистити незалежність наших країн для майбутніх поколінь, – наголосив Володимир Зеленський, висловивши полякам найкращі побажання. Пізніше йому за них подякував президент Анджей Дуда.

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– Дорогі друзі, союзники та брати. Це честь для лідера будь-якої країни - мати можливість так звертатися до поляків. І я пишаюся, що таке звернення найбільш виправдано звучить саме з боку української держави. Наші народи пройшли довгий шлях і нарешті досягли найбільшої в історії згоди в головному для українців і поляків питанні. Це питання свободи. Тільки разом ми можемо захистити незалежність наших країн для майбутніх поколінь, і ми справді разом як друзі, союзники та брати. Ми боремося разом і обов’язково будемо святкувати нашу і вашу перемогу у битві за свободу і наше спільне європейське майбутнє, у битві, яка зараз відбувається в нашому житті, – сказав український президент.

– Дякую за історичну підтримку. Щиро вітаю вас із Днем Війська Польського і щиро бажаю одного: якнайшвидшої перемоги! Слава Польщі, слава Україні! – підсумував Володимир Зеленський.

День Війська Польського, який відзначається 15 серпня, пов’язаний з річницею Варшавської битви 1920 року, коли польські війська відбили наступ більшовиків.

Анджей Дуда: Важко було очікувати прямої російської агресії

Згадки про Україну після російського вторгнення в цю країну були також у промові президента Анджея Дуди під час головних урочистостей на площі Пілсудського у Варшаві.

Президент зазначив, що таких масштабів "прямої агресії Росії проти України, проти незалежної, суверенної, демократичної держави, проти нашого сусіда важко було очікувати". 

- Я анітрохи не сумніваюся, що це перевершило те, що дехто очікував, а для когось це було повною несподіванкою, - визнав Дуда.

Duda: Sowieccy dowódcy byli pewni zwycięstwa, dzielili już skórę na niedźwiedziu. Okazało się, że Polacy mają serca lwów
Duda: Sowieccy dowódcy byli pewni zwycięstwa, dzielili już skórę na niedźwiedziu. Okazało się, że Polacy mają serca lwówTVN24

Він заявив, що «Росія і російський режим порушили велике табу, яке було жорстким кордоном безпеки весь час після Другої світової війни, що жодна наддержава не нападає на іншу державу прямо, щоб забрати свободу, щоб відібрати незалежність, щоб загарбати землю, щоб поставити під сумнів саме існування держави і нації».

Президент подякував за допомогу, яку надають Україні та її громадянам. 

- Дякую вам від усього серця, що, хоч і не зі зброєю в руках, але ми є учасниками цього через нашу допомогу, яку ми надаємо Україні та українцям, через службу наших вояків протягом усього цього конфлікту, через підтримку, яку нам, а передусім - Україні, надають наші союзники, - сказав він.

Подяки Зеленському

У понеділок увечері президент Дуда польською мовою подякував президенту Зеленському за його побажання. «Їхня форма, яка нам особливо близька, означає, що ми сприймаємо їх не лише як жест дружби, але й як акт братерства. Ми глибоко віримо, що Україна, також завдяки польсько-українській співпраці, переможе зло», - написав він.

Вшановано пам'ять поляків, які спочивають на київських цвинтарях

У Києві також відзначили День Війська Польського. Дипломати та польська громада української столиці поклали вінки на могили польських вояків, похованих на цвинтарях столиці України та навколо неї. Віддали, зокрема, честь полякам з Катинського списку, похованим на Катинському кладовищі в Биковні.

- Тут, на кладовищах у Києві, навколо Києва та по всій Україні спочивають останки тих, кому ми сьогодні завдячуємо нашою незалежністю. Останки героїв, які встали на захист Вітчизни на різних етапах боротьби за незалежність, які були вірні присязі до кінця і за це заслуговують нашої поваги, - сказав під час церемонії посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький.

Він зазначив, що День Війська Польського є приводом подякувати представникам польської громади України та її державним установам за догляд за польськими могилами. 

- Це також особливо важлива нагода за кордоном, коли ми, дипломати, зустрічаємося з місцевими поляками, які щоденно доглядають за цими цвинтарями, та з українцями, які, як і тут, у Биківні, оточують опікою державної інституції Польський військовий цвинтар, - наголосив він.

У Биківні під Києвом у братських могилах поховано близько 150 тисяч жертв комунізму різних національностей, у тому числі близько 3,5 тис. поляків з Катинського списку, розстріляних у 1940 році. Биківнянське кладовище є, разом з П'ятихатками у Харкові, одним із двох Катинських кладовищ, розташованих на території України. Польський військовий цвинтар у Биковні було відкрито у 2012 році.

Посол Польської Республіки наголосив, що у День Збройних сил Польщі отримав багато побажань та привітань від представників української влади. 

- Сьогодні, у контексті цієї нової редакції російського імперіалізму, ми отримуємо багато виразів солідарності, отримуємо побажання польським збройним силам від членів українського уряду та командувачів різних видів збройних сил. В цих побажаннях видно усвідомлення спільності долі, усвідомлення нашого середовища безпеки та віру в те, що разом ми переможемо, - сказав Ціхоцький.

Окрім Биковні, вінки поклали на київському Байковому цвинтарі, де з 1920 р. поховані вояки Війська Польського. Київські дипломати та поляки також відвідали цвинтар у Дарницькому районі, де поховані вояки Першої Польської армії, полеглі під час Другої світової війни.

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl, PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: UKRinPL/Twitter

Tagi:
Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
Wołodymyr Zełenski
Andrzej Duda
Polska
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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mm/gp
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tvn24.pl

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Z kraju

Autor:
mp/ToL
Źródło:
PAP

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mm
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Autor:
anw,as
Źródło:
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Polska

Autor:
js/kab
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Inwazja Rosji na Ukrainę trwa od 174 dni. W pobliżu miasta Krasnogwardiejskoje w centralnej części Krymu widać kłęby czarnego dymu - poinformowała we wtorek agencja Reutera, powołując się na rosyjskie media. Krasnogwardiejskoje znajduje się około 30 kilometrów na południe od miasta Dżankoj, w okolicy którego we wtorek rano wybuchł pożar na stacji transformatorowej oraz nastąpiła seria wybuchów w składzie amunicji. W tvn24.pl relacjonujemy bieżące wydarzenia z Ukrainy.

Kłęby czarnego dymu w rejonie miasta Krasnogwardiejskoje na Krymie

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Kłęby czarnego dymu w rejonie miasta Krasnogwardiejskoje na Krymie

16 sierpnia 2022, 5:35
Aktualizacja: 16 sierpnia 2022, 13:15

Świat

Aktualizacja:
Autor:
ft,
momo
//now
Źródło:
PAP

Ukraiński mer Melitopola Iwan Fedorow poinformował we wtorek o ewakuacji ludności z okolic Dżankoja na Krymie. Powodem są wybuchy amunicji w rosyjskiej jednostce wojskowej. "Nikt nie zdoła się ukryć. A niedługo nie będzie się gdzie wycofać" - dodał. "Dzień w okolicy Dżankoj rozpoczął się serią eksplozji" - napisał w mediach społecznościowych doradca ukraińskiego prezydenta Mychajło Podolak. Przewodniczący Medżlisu Tatarów Krymskich przekazał z kolei, że na moście nad Cieśniną Kerczeńską zwiększył się ruch i więcej osób chce wyjechać z Krymu.

Eksplozje w składzie amunicji. "Tysiące obywateli Rosji" próbują wydostać się z Krymu

Świat

Eksplozje w składzie amunicji. "Tysiące obywateli Rosji" próbują wydostać się z Krymu

16 sierpnia 2022, 13:16

Świat

Autor:
mart//now
Źródło:
PAP

Świadkowie twierdzą, że mężczyzna jadący w niedzielę autostradą A2 dziwnie się zachowywał. Jechał zygzakiem, miał spuszczoną głowę. Gdy jednak wezwali policję, patrol próbował zajechać mu drogę, ale kierowca ominął ich i uciekł.

Próba zatrzymania na A2, kierowca omija radiowóz i ucieka. Policjanci użyli broni

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Aktualizacja: 16 sierpnia 2022, 11:39

Ulice

Aktualizacja:
Autor:
popi,
ak,
est,
katke,
dk
Źródło:
Kontakt 24, tvnwarszawa.pl

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty Jeronimo Martins Polska, właścicielowi sieci Biedronka. Są one związane z akcją promocyjną "Tarcza Biedronki Antyinflacyjna". Spółce grozi znacząca kara finansowa. Biuro prasowe Biedronki w odpowiedzi przesłanej TVN24 Biznes przekazało, że jest "zaskoczone" informacjami w tej sprawie, a sieć do tej pory nie otrzymała żadnej formalnej korespondencji od UOKiK.

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Aktualizacja: 16 sierpnia 2022, 12:23

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Aktualizacja:
Autor:
mb/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa przekazała, że eksperci zespołu do spraw skażenia Odry zdecydowali, by próbki zostały wysłane do zagranicznych laboratoriów. "Oprócz badań w polskich instytutach, wczoraj próbki zostały przekazane do laboratorium w Czechach. Dzisiaj zostaną dostarczone do Holandii i Wielkiej Brytanii" - dodała. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przekazał, że w zagranicznych laboratoriach przebadanych zostanie 87 próbek wody.

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js//now
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W Norwegii doszło do zawalenia się 150-metrowego mostu. W momencie katastrofy przejeżdżały przez niego dwa samochody. Nikomu nic poważnego się nie stało - informuje portal telewizji TV2.

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ft/adso
Źródło:
nyhedee.tv2.dk, Deutsche Welle

Prezydent Andrzej Duda podczas przemówienia w Święto Wojska Polskiego odniósł się do kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Dziękował polskim żołnierzom i funkcjonariuszom za ich postawę i obronę "mimo różnego rodzaju ataków różnych durniów i zdrajców, różnych ludzi nieodpowiedzialnych". Bartosz Wieliński z "Gazety Wyborczej" stwierdził, że to, co powiedział prezydent, było "oburzające i obraźliwe". Roch Kowalski z RMF FM mówił, że "skala nieludzkiego, niehumanitarnego traktowania na polsko-białoruskiej granicy jest zatrważająca".

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mjz/adso
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Procedura podania śmiertelnej dawki trucizny Joe Nathanowi Jamesowi Jr. mogła trwać ponad trzy godziny - informują amerykańscy aktywiści. Mają o tym świadczyć obrażenia ujawnione w trakcie autopsji mężczyzny oraz relacje obecnych na miejscu dziennikarzy. Oznaczałoby to, że wykonanie kary śmierci na skazanym za morderstwo sprzed niemal 30 lat Jamesie trwało dłużej niż jakakolwiek inna zarejestrowana egzekucja w Stanach Zjednoczonych.

Ciekawostki

Według aktywistów, to była najdłuższa egzekucja w historii USA. "Trzy godziny bólu i cierpienia"

16 sierpnia 2022, 11:10

Ciekawostki

Autor:
kgo//am
Źródło:
"The Guardian", "The Atlantic", Reprieve US

Szymon Hołownia, lider Polski 2050, komentował we wtorek na konferencji prasowej katastrofę ekologiczną na Odrze. - Minęły trzy tygodnie, a my nadal nie znamy odpowiedzi na podstawowe pytania - powiedział. - Teraz nasze pytanie brzmi, czy oni w ogóle jakiś plan mają? Od tygodnia obserwujemy totalny bajzel w komunikacji tego rządu - powiedział. Dodał, że jeszcze we wtorek złoży w kancelarii premiera list z pytaniami do szefa rządu w tej sprawie.

Katastrofa na Odrze. Szymon Hołownia: totalny bajzel w komunikacji rządu, Czarzasty: premierze, niech pan nie szuka winnego, tylko myśli, co robić

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16 sierpnia 2022, 15:14

Polska

Autor:
mart//now
Źródło:
TVN24

Trwają przygotowania do Top of the Top Sopot Festival, który rozpoczyna się wieczorem. We wtorek w TVN24 artyści Ralph Kaminski i Mezo mówili o swoich emocjach przed koncertami. - Jest duża adrenalina. Czasu na próby jest bardzo mało - przyznał Kaminski. Dodał, że w czasie występu na sopockim festiwalu zaprezentuje nową piosenkę. Mezo zapowiedział z kolei, że jeden ze swoich najpopularniejszych utworów wykona z 17-letnią córką Zuzanną. - Gdy Zuzia się rodziła, to trzy miesiące wcześniej powstała piosenka "Ważne" - przypomniał.

Top of the Top Sopot Festival. Ralph Kaminski: robimy to po to, by ludzie zapominali o rzeczywistości, o troskach

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Top of the Top Sopot Festival. Ralph Kaminski: robimy to po to, by ludzie zapominali o rzeczywistości, o troskach

16 sierpnia 2022, 11:30

Kultura i styl

Autor:
mart//now
Źródło:
TVN24

70 procent lubuskiego odcinka Odry zostało wyczyszczone ze śniętych ryb - poinformował we wtorek wojewoda lubuski, który dodał, że przepłynął 10-kilometrowy odcinek rzeki. - To co zobaczyłem, jest budujące. Po drodze spotykaliśmy pływające kaczki, łabędzie, kormorany - wymieniał.

Wojewoda lubuski: wyczyściliśmy 70 procent rzeki w naszym województwie

Poznań

Wojewoda lubuski: wyczyściliśmy 70 procent rzeki w naszym województwie

16 sierpnia 2022, 14:33

Poznań

Autor:
FC/gp
Źródło:
TVN24.pl

Strażacy odłowili około 100 ton śniętych ryb z Odry oraz z Neru - poinformowała starszy strażak Monika Nowakowska-Brynda z Państwowej Straży Pożarnej. W zwalczanie skutków katastrofy ekologicznej zaangażowanych jest ponad pół tysiąca strażaków.

Katastrofa ekologiczna. Straż pożarna: odłowiliśmy około 100 ton śniętych ryb

Polska

Katastrofa ekologiczna. Straż pożarna: odłowiliśmy około 100 ton śniętych ryb

16 sierpnia 2022, 11:42

Polska

Autor:
js//now
Źródło:
PAP

Sytuacja nadodrzańskich przedsiębiorców jest dramatyczna - alarmuje we wtorkowym komunikacie Północna Izba Gospodarcza. Jak poinformowano, odwołano trzy czwarte rezerwacji dotyczących noclegów, klienci rezygnują też z zamawiania ryb w restauracjach. Organizacja apeluje do rządu i władz lokalnych o wsparcie.

Turystyka nad Odrą umarła. "Klienci po prostu pouciekali"

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Turystyka nad Odrą umarła. "Klienci po prostu pouciekali"

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Turystyka

Autor:
mb/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

W Radzyminie (woj. mazowieckie) zatrzymano 40-letniego kierowcę. Mężczyzna wjechał do rowu daewoo i uderzył w przepust, a następnie przyjechał w to samo miejsce busem, aby wyciągnąć z rowu auto. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Teraz kierowcy grozi kilkuletni zakaz prowadzenia pojazdów, grzywny i dwa lata więzienia.

Po pijanemu wjechał do rowu. Chwilę później przyjechał w to samo miejsce busem, aby wyciągnąć auto

Okolice

Po pijanemu wjechał do rowu. Chwilę później przyjechał w to samo miejsce busem, aby wyciągnąć auto

16 sierpnia 2022, 14:46

Okolice

Autor:
aa
Źródło:
PAP

O dużej liczbie rosyjskich systemów rakietowych na lotnisku Ziabrowka w obwodzie homelskim na Białorusi poinformowali w poniedziałek blogerzy z projektu Biełaruski Hajun, monitorujący ruchy wojsk i uzbrojenia na białoruskim terytorium. Według nich może to oznaczać, że trwają przygotowania do "zmasowanego" ataku na Ukrainę. 

Koncentracja rosyjskich systemów rakietowych na białoruskim lotnisku. "Przygotowania do zmasowanego ataku"

Świat

Koncentracja rosyjskich systemów rakietowych na białoruskim lotnisku. "Przygotowania do zmasowanego ataku"

16 sierpnia 2022, 6:08

Świat

Autor:
ft
Źródło:
PAP

Smoki wyświetlano na planie na wielkim ekranie, a aktorzy rysowali sobie schematy rodów oraz pisali pamiętniki, by lepiej zrozumieć swoje postacie. Aktorzy "Rodu smoka" zdradzają reporterce TVN24 Ewelina Witenberg kulisy produkcji. W Polsce premiera prequelu serii "Gry o tron" zaplanowana jest na 22 sierpnia, na platformie HBO Max.

Jeden odcinek kosztował 20 milionów dolarów. Wkrótce premiera "Rodu smoka"

Kultura i styl

Jeden odcinek kosztował 20 milionów dolarów. Wkrótce premiera "Rodu smoka"

15 sierpnia 2022, 10:42

Kultura i styl

Autor:
FC/gp
Źródło:
tvn24.pl