Astronauci już na miejscu, do startu kilka godzin. Obejrzyj go razem z nami w TVN24 GO

Szef NASA Jim Bridenstine dzień przed planowanym startem misji Demo-2 spotkał się z członkami załogi statku Crew Dragon. Tym razem nie uścisnęli sobie dłoni, gdyż astronauci Robert Behnken i Douglas Hurley znajdowali się za szybą, w pomieszczeniu, w którym poddawani są obowiązkowej kwarantannie w związku z pandemią COVID-19. Z powodu koronawirusa procedury bezpieczeństwa przed lotem są jeszcze bardziej rygorystyczne niż zwykle.

"Często mówiłem, że nasi astronauci to najlepsze, co Ameryka ma do zaoferowania. Robert Behnken i Douglas Hurley naprawdę są najlepszymi z nas" - napisał Bridenstine na Twitterze.