"Zadziorny typ", teść i szef MMA. Kto stał na scenie obok Trumpa

Ogłaszając swoje zwycięstwo, Donald Trump stanął na scenie w otoczeniu dużej grupy ludzi. Oprócz licznych członków rodziny, między innymi teścia, byli tam też jego zaufani współpracownicy i postaci ze świata sportu. Niektóre wzbudziły kontrowersje.

Kilka godzin po zamknięciu lokali wyborczych Donald Trump wyszedł na scenę w Mar-a-Lago. Obok niego stanęło kilkadziesiąt osób. Obecna była żona, piątka dzieci, czworo ich partnerów życiowych i dwoje z dziesięciorga wnucząt. Pojawił się też teść.

W licznej grupie znaleźli się też doradcy i sojusznicy, zarówno postacie znane, jak i działające za kulisami. Ale także dwie postaci ze świata sportu, które wzbudziły największe kontrowersje.

Donald Trump z rodziną, współpracownikami i "przyjaciółmi" Reuters

Rodzina Donalda Trumpa

Rodzina Trumpa od lat wspiera go politycznie i zawodowo - pracując w jego firmie, zajmującej się nieruchomościami, angażując się w jego kampanie, a nawet dołączając do jego poprzedniej administracji w latach 2017-2021.

Donald Trump z żoną i synem Barronem PAP/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Nowo wybranemu prezydentowi towarzyszyła żona Melania, która w kampanii wyborczej była mało aktywna. Jak zwracali uwagę komentatorzy, w latach ubiegłych była pierwsza dama sumiennie przestrzegała zwyczaju, wygłaszając przemówienia na konwencjach republikanów, by poprzeć kandydaturę męża. Teraz - jak pisał brytyjski "Telegraph", powołując się na anonimowych informatorów - "podejmowano intensywne wysiłki, aby przekonać Melanię do zabrania głosu". Bezskutecznie. W tygodniach przed wyborami aktywnie promowała za to swoją autobiografię. Trump ze sceny pochwalił żonę za napisanie "najlepiej sprzedającej się książki w kraju". Wśród piątki dzieci wyróżniał się stojący najbliżej, mierzący 206 cm wzrostu 18-letni Barron Trump.

Najstarszy syn Trumpa, Donald Trump Jr , doradca polityczny po opuszczeniu przez Trumpa Białego Domu, przybył w towarzystwie narzeczonej Kimberly Guilfoyle. Ericowi Trumpowi towarzyszyła żona Lara, którą Trump mianował współprzewodniczącą Partii Republikańskiej i która przemawiała na tegorocznej Narodowej Konwencji Republikanów (RNC).

Donald Trump z rodziną, współpracownikami i "przyjaciółmi" CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EPA/PAP

Donald Trump Jr. zabrał ze sobą również dwójkę ze swoich pięciorga dzieci. Jego 17-letnia córka Kai po raz pierwszy publicznie zabrała głos podczas RNC, opisując Trumpa jako "bardzo troskliwego, kochającego" i "normalnego dziadka". 15-letni Donald John Trump III do tej pory nie występował publicznie.

Najstarsza córka Trumpa, Ivanka Trump, pojawiła się z mężem Jaredem Kushnerem. Oboje pełnili kluczowe role w administracji Trumpa, a Kushner doradzał w sprawie konfliktu izraelsko-palestyńskiego i relacji z Chinami, Meksykiem i Kanadą. Para nie angażowała się w ostatnią kampanię prezydencką.

Czwarte dziecko Trumpa, Tiffany Trump ze związku z aktorką Marlą Maples, nazywana przez media "zapomnianą córką", nie była aktywna politycznie. W tygodniu przed wyborami wezwała jednak do głosowania.

Na scenie stanął też - obok Barrona - teść Donalda Trumpa, ojciec Melanii, Viktor Knavs, Słoweniec, który w 2018 r. przyjął obywatelstwo amerykańskie. Przed przyjazdem do USA Knavs był sprzedawcą samochodów w słoweńskim mieście Sevnica, jego zmarła w tym roku żona Amalija pracowała w fabryce tekstyliów.

Rodzina Vance’ów

Na scenie stanął też wiceprezydent-elekt J.D. Vance, który nazwał zwycięstwo Trumpa "największym powrotem politycznym" w historii USA. Trump pogratulował senatorowi z Ohio, nazywając go "zadziornym typem". - Okazał się dobrym wyborem - dodał. - Na początku trochę przegrzałem, ale wiedziałem, że mózg jest dobry. Tak dobry, jak to tylko możliwe.

Vance świętował z żoną Ushą. Urodzona w Kalifornii w rodzinie imigrantów z Indii, pracowała jako prawniczka aż do kampanii swojego męża.

J.D. Vance z żoną Ushą i dziećmi Stephen Maturen/Getty Images

Dana White, szef organizacji MMA, na scenie

Dana White, szef Ultimate Fighting Championship (UFC), największej organizacji MMA na świecie, został zaproszony na scenę przez prezydenta-elekta jako jego wieloletni przyjaciel i sojusznik. Jednak, jak pisze "Daily Mail", "zszokował tłum, wygłaszając przemówienie po tym, jak w zasadzie przejął mikrofon podczas przemówienia Donalda Trumpa".

Dana White, szef Ultimate Fighting Championship (UFC), największej organizacji MMA na świecie, został zaproszony na scenę przez Donalda Trumpa CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/PAP/EPA

W pełnym energii przemówieniu White oświadczył, że "nikt nie zasługuje na to (zwycięstwo) bardziej" niż Trump i jego rodzina. - Nie można go zatrzymać, on ciągle idzie do przodu, nie poddaje się, jest najbardziej odpornym, pracowitym mężczyzną, jakiego kiedykolwiek spotkałem w życiu - komplementował zwycięzcę wyborów.

Zachowanie White'a w wieczór wyborczy spotkało się z krytyką w mediach i internecie. Niektórzy z ironią domagali się, aby szef UFC został nowym, "walecznym" sekretarzem prasowym Białego Domu.

Bryson DeChambeau w czapce MAGA

Trump, miłośnik golfa, ściągnął też na scenę mistrza US Open Brysona DeChambeau. Magazyn golfowy "Bunkered" relacjonował, że "zwracając się do oszalałego tłumu", Trump powiedział: - Mamy tu dziś mistrza US Open Brysona DeChambeau, fantastycznego golfistę, najwyraźniej uderza piłkę nieco dalej ode mnie, tylko odrobinę. Bryson DeChambeau jest gdzieś tutaj. Co się stało z Brysonem? Gdzie on jest? Bryson! Uderza piłki. Jest w drodze?

Bryson DeChambeau Brian Snyder / Reuters / Forum

W końcu DeChambeau pojawił się na scenie. "Miał na głowie jedną z czapek Trumpa z hasłem Make America Great Again - ale zamiast zwykłej czerwono-białej, była cała czarna, używana zazwyczaj przez skrajnie prawicową grupę Dark MAGA (termin łączony z ekstremalnymi grupami skrajnej prawicy - red.). Ale pozostawiamy Ci wyciągnięcie własnych wniosków" - puentuje magazyn dla golfistów.

