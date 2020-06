Kandydat na prezydenta proponuje krótszy dzień pracy. "Dlaczego mamy być w ogonie Europy?"

Witkowski: SLD podjęło działania, które nie odpowiadały Unii Pracy

Witkowski o Biedroniu: miał takie zdarzenia w swoim życiu, które chyba dobrze się nie zapisały

- Jesteśmy inni. Dla mnie matka, rodzina, dzieci są dużą wartością. Jeżeli ktoś nie ceni tych wartości, to nie ma uznania w moich oczach - powiedział. Dopytywany, czy jego zdaniem Biedroń nie ceni tych wartości, Witkowski odparł, że "miał takie zdarzenia w swoim życiu, które chyba dobrze się nie zapisały". Przypomniał między innymi, że kiedy Biedroń zdobył mandat europosła w majowych wyborach do europarlamentu w 2019 roku, nie złożył go, jak wcześniej zapowiadał, a zachował.

Witkowski proponuje siedmiogodzinny dzień pracy. "Dlaczego mamy być w ogonie Europy?"

Waldemar Witkowski mówił także o najważniejszych punktach swojego programu wyborczego. Przekonywał, że jest on "jasny i konkretny", a także oparty na tym, co na co dzień realizuje. Nawiązał tu między innymi do tego, że jest prezesem zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej imienia Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.