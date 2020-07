Trzaskowski w Częstochowie, Duda we Wrocławiu. Do wyborów 8 dni, kandydaci kontynuowali kampanię

Premier Mateusz Morawiecki gościł w sobotę na Warmii i Mazurach. Tego dnia po południu odwiedził m.in. Braniewo.



- To co się dzieje, to jest błazenada. To co pokazuje pan Trzaskowski, to jest teatrzyk, to jest kpina z wyborców, to jest marketing polityczny. Owinięcie w bawełnę to za mało. W bawełnę i jeszcze w coś tam poowijane te jego poglądy są. Zmienia je jak rękawiczki - mówił Morawiecki.