"Z tym społeczeństwem obywatelskim nie jest tak źle"

Wspieramy tych, którzy zajmują się organizowaniem obserwacji społecznej wyborów - powiedziała we "Wstajesz i wiesz" Alicja Żaczek-Żmijewska z Fundacji im. Stefana Batorego, opowiadając o akcji "Masz Głos". Jej zdaniem obserwowanie procesu wyborczego "to jest nasza odpowiedzialność, nasza łatwo dostępna aktywna postawa obywatelska". Żaczek-Żmijewska przekonywała także, że ze świadomym społeczeństwem obywatelskim "nie jest tak źle".

- My w akcji "Masz Głos" zajmujemy się wspieraniem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w wymiarze przede wszystkim lokalnym, zwłaszcza na odcinku współpracy z władzą samorządową, realizowaniu ich przedsięwzięć, pomysłów na zmiany lokalne. Temat wyborów, który się pojawił, oczywiście też mamy w polu widzenia i staramy się uczestników akcji "Masz Głos" namawiać do tego, aby wzięli w nich udział. Przypominamy o ważnych terminach związanych z kalendarzem wyborczym - wyjaśniała.

Przekonywała, że obserwowanie procesu wyborczego "to jest nasza odpowiedzialność, nasza łatwo dostępna aktywna postawa obywatelska". Pytana, czy taka kontrola to konieczność, odparła: - To jest wartość, tak bym na to popatrzyła.