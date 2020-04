"Żadnych wyborów nie będzie w maju. Być może będzie jakieś głosowanie"

Rolą państwa jest organizacja wyborów tak, aby wybrać na kolejną kadencję kolejnego prezydenta. To jest rzecz naturalna, że to jest obowiązek, odpowiedzialność państwa, niezależnie od sytuacji, jaka ma w państwie miejsce - przekonywał w "Faktach po Faktach" wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń (PiS). Zdaniem Pawła Kowala (KO) "są argumenty polityczne i są argumenty sanitarne, epidemiologiczne, żeby w tym momencie dać sobie spokój z przeprowadzaniem głosowania".

Na początku kwietnia Sejm uchwalił głosami Prawa i Sprawiedliwości ustawę, według której tegoroczne głosowanie w wyborach prezydenckich miałyby zostać przeprowadzone wyłącznie w formie korespondencyjnej. Obóz rządzący nie wyklucza też przesunięcia terminu wyborów na inny termin w maju. Przeciwko tym rozwiązaniom protestuje opozycja i wielu ekspertów.

Ustawą zajmuje się obecnie Senat. Wybory prezydenckie planowane są na 10 maja, a ewentualna druga tura - na 24 maja.

Sytuację tę komentowali w "Faktach po Faktach" w TVN24 poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal i wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń z Prawa i Sprawiedliwości.

Zdaniem Kowala "żadnych wyborów nie będzie w maju, to jest oczywiste". - Być może będzie jakieś głosowanie - dodał.

- Nauczmy się tego wszyscy, że wybory to jest taki proces, którego początek to jest kampania wyborcza, są kandydaci, którzy mają normalny dostęp do mediów, mogą prowadzić kampanię, spotykać się z ludźmi, mogą prezentować swoje programy, wszystko się opiera o zapisy konstytucji i Kodeksu wyborczego, potem jest głosowanie – i to jest tylko część procesu wyborczego – a następnie jest ewentualnie przekazanie władzy - wyliczał. Jego zdaniem, "jeżeli mamy do czynienia tylko z głosowaniem, to nie powinniśmy używać nazwy wybory, bo ona jest myląca".

Poseł KO przekonywał także, że "są argumenty polityczne i są argumenty sanitarne, epidemiologiczne, żeby w tym momencie dać sobie spokój z przeprowadzaniem głosowania".

Soboń: rolą państwa jest organizacja wyborów, niezależnie od sytuacji w państwie

Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń mówił natomiast, że "tak to jest, że kadencja nawet najlepszego prezydenta się kończy i rolą państwa jest organizacja wyborów tak, aby wybrać na kolejną kadencję kolejnego prezydenta". - To jest rzecz naturalna, że to jest obowiązek, odpowiedzialność państwa, niezależnie od sytuacji, jaka ma w państwie miejsce, czy to jest sytuacja trudniejsza, czy łatwiejsza - dodał Soboń. Przyznał przy tym, że "dzisiaj mamy sytuację naprawdę trudną".

Jak mówił Soboń, "10 maja odbędzie się głosowanie". - Nie zgadzam się oczywiście z tym, że ono nie jest poprzedzone kampanią wyborczą. To, że tej kampanii wyborczej de facto nie prowadzi kandydat Platformy Obywatelskiej, nie oznacza, że nie prowadzają jej kandydaci Konfederacji, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Lewicy - ocenił.

W marcu kandydatka PO na urząd głowy państwa wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska zawiesiła kampanię wyborczą i wezwała do bojkotu głosowania.

"Są dwa plany polityczne, które dzisiaj są realne"

Soboń przekonywał także, że "są dwa plany polityczne, które dzisiaj są realne". - Albo wybory w maju i zakończenie konfliktu politycznego, niezależnie kto te wybory wygra, albo konstytucyjne porozumienie i odłożenie tych wyborów na okres dwóch lat. Oba te plany są planami Zjednoczonej Prawicy - zapewnił. W jego ocenie "opozycja takiego planu dzisiaj nie ma".

Kowal kontrował, iż "opozycja tak naprawdę nie musi niczego przedstawiać, bo wszystko jest napisane w ustawie i konstytucji".

- Jeżeli słyszę od przedstawicieli obozu rządzącego, że nie ma podstaw do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, to ja pytam: co jest taka podstawą? Cała Polska siedzi w domach albo chodzi w maseczkach, ludzie mają pozamykane biznesy, martwią się, gdzie wrócą do pracy, a przedstawiciele rządu w swojej wieży z kości słoniowej mówią: to jeszcze nie stan klęski żywiołowej. To meteoryt ma uderzyć? - mówił poseł KO.

Jego zdaniem należy wprowadzić stan klęski żywiołowej, następnie - jeśli potrzeba - ten stan przedłużyć, co pozwoli zgodnie z konstytucją przedłużyć termin wyborów prezydenta nawet o rok. Kowal zwrócił uwagę, że między innymi o tym mówi "plan Budki".

W poniedziałek Platforma Obywatelska przedstawiła propozycję zakładającą między innymi przeprowadzenie wyborów prezydenckich 16 maja 2021 roku w formie głosowania tradycyjnego, ale także korespondencyjnego oraz przez internet. Wybory miałyby zostać przygotowane przez Państwową Komisję Wyborczą w konsultacji z lekarzami, a miałaby je poprzedzić "pełna kampania" wyborcza.

