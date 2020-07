Ambasador Mosbacher o "podtekstach homofobicznych" w kampanii prezydenckiej: Czy mi się to podoba? Nie

W Brzegu podczas jednego z wyborczych spotkań, Duda mówił o podpisanej przez siebie "Karcie rodziny", w której znalazł się między innymi podpunkt "ochrona dzieci przed ideologią LGBT". Mówił, że "przez cały okres komunizmu w szkołach dzieciom wciskano komunistyczną ideologię". - To był bolszewizm. Dzisiaj też próbuje nam się i naszym dzieciom wciskać ideologię, tylko inną, zupełnie nową. To jest taki neobolszewizm - ocenił.

"Myślę, że były tam podteksty homofobiczne" - powiedziała amerykańska ambasador, odnosząc się do kampanii prezydenckiej. "Czy mi się to podoba? Nie. I głośno mówię o tym publicznie" - dodała Mosbacher.

Jak wskazuje w sobotnim tekście Reuters, Komisja Europejska - która jest głównym organem wykonawczym UE - sygnalizowała polskim władzom lokalnym, że może ograniczyć unijną pomoc finansową dla obszarów dyskryminujących ludzi ze względu na orientację seksualną. Stało się to po tym, jak niektóre z miast przyjęły uchwały przeciwko propagowaniu tego, co nazwały "ideologią LGBT".

Andrzej Duda o LGBT: próbuje się nam wmówić, że to ludzie, a to jest po prostu ideologia

Reutres w sobotnim wywiadzie zauważa, że UE "stara się odpowiedzieć na to, co wielu w Europie Zachodniej postrzega jako pełzający autorytaryzm we wschodnich krajach Wspólnoty, szczególnie w Polsce, na Węgrzech i w Rumunii". Dodaje, że w niedzielnych wyborach na prezydenta RP został wybrany na drugą kadencję Andrzej Duda, którego nazywa "sojusznikiem PiS". Według Reutersa, wzmocnił tym mandat rządu do przeprowadzenia reform wymiaru sprawiedliwości i mediów.