Nowy w rodzinie, maluchem opiekuje się całe stado

Mały koczkodan górski dołączył do sporej rodziny zamieszkującej wrocławskie zoo. Dorosłe osobniki - jak gatunek ten ma w zwyczaju - wspólnie opiekują się jednym maluchem. Koczkodany są bardzo zżyte, iskają się wzajemnie, budują i zacieśniają więzi.

Koczkodany górskie to małpy naczelne pochodzące z Afryki. Występują m.in. na terenie zachodniej Demokratycznej Republiki Konga, południowo-zachodniej Ugandy, czy w Rwandzie. Zamieszkują tropikalne, górskie lasy, zwykle na wysokości 1000 - 2500 m n.p.m. Są wszystkożerne.

- Prowadzą głównie naziemny tryb życia, co jest dość rzadkie w świecie małp. Żywią się głównie liśćmi, uzupełniając dietę o bezkręgowce, grzyby, owoce, kwiaty, a nawet małe kręgowce, jak ptaki i ich jaja. U nas dostają między innymi liście wierzby, drewnojady, mączniki, paprykę, pomidory, liście sałaty oraz jaja kurze. Jesienią dostają również dynię, którą bardzo lubią, chociaż to białkowe dodatki traktują jak rarytasy - mówi Maciej Matuszak, opiekun małp we wrocławskim zoo.