Były ksiądz Jacek M. usłyszał wyrok za nawoływanie do nienawiści

Wrocławski sąd skazał byłego księdza Jacka M. na karę roku ograniczenia wolności poprzez wykonywanie prac społecznych. Oskarżono go o nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych i religijnych oraz znieważenie. Wyrok nie jest prawomocny.

Nawoływał do nienawiści

- Oskarżony znieważył nie tylko Żydów czy Ukraińców, ale również Polaków. Używane przez niego określenia nie mieściły się w gwarantowanej przez konstytucję wolności do wypowiedzi, ponieważ naruszały one porządek prawny - powiedziała sędzia Aneta Talaga.

Publicznie znieważał Żydów i Ukraińców

Jacek M. był oskarżony o to, że od kwietnia 2016 r. do marca 2017 r. we Wrocławiu, Białymstoku i innych miejscowościach "pod pozorem krzewienia postaw patriotycznych" publicznie znieważał oraz nawoływał do nienawiści wobec osób narodowości żydowskiej i ukraińskiej.

Były ksiądz i sprawa osób LGBT

W lutym 2022 roku sąd drugiej instancji skierował do ponownego rozpatrzenia sprawę obrażania przez Jacka M. osób uczestniczących we wrocławskim Marszu Równości w 2018 roku. Wcześniej sąd pierwszej instancji uniewinnił byłego księdza, uznając, że osoby nieheteronormatywne nie mogą być uznawane za grupę, a tym samym nie mogą być podmiotem prywatnego aktu oskarżenia.

"Przyglądnijcie się gębom tych zboczeńców!", "Nie możemy pozwalać na to by pedalstwo, pedofilia, szerzyły się w naszym polskim mieście!", "To są potencjalni nosiciele HIV, to są ludzi, którzy są zagrożeniem", "Wrocław wolny od pedałów" - to tylko niektóre z okrzyków M. Wtórowały mu inne osoby.