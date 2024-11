Policjanci eskortowali do szpitala rodzącą kobietę. Nagranie

Trzebniccy policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę volvo, który znacznie przekroczył prędkość. Jak się okazało, mężczyzna wiózł do szpitala rodzącą żonę. Funkcjonariusze postanowili eskortować przyszłych rodziców do placówki medycznej. Dzięki ich pomocy małżeństwo szybko i bezpiecznie dotarło do szpitala, a kobieta pod opiekę lekarzy.