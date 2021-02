"Żadne pieniądze nie wynagrodzą mi tych 18 lat. Pieniądze to tylko zera na koncie, a sprawiedliwości nie ma"

Tomasz Komenda, decyzją Sądu Okręgowego w Opolu, ma otrzymać od Skarbu Państwa w sumie 12 milionów 811 tysięcy złotych. To odszkodowanie i zadośćuczynienie za czas spędzony za murami zakładów karnych. - Ci ludzie, którzy mnie zamknęli, nie mają serca. Dzisiaj zostało zakończone to, co nigdy nie miało prawa mieć miejsca - powiedział Komenda po wyjściu z sali sądowej.

Tomasz Komenda niemal po trzech latach od uniewinnienia przez Sąd Najwyższy i kilkunastu miesiącach walki o zadośćuczynienie i odszkodowanie w końcu dowiedział się, jak Skarb Państwa zrekompensuje mu czas niesłusznie spędzony za murami zakładów karnych. Decyzją Sądu Okręgowego w Opolu ma otrzymać 12 milionów złotych zadośćuczynienia i ponad 811 tysięcy złotych odszkodowania. Wyrok nie jest prawomocny.

Po wyjściu z sali rozpraw rozstrzygnięcie komentował mecenas Zbigniew Ćwiąkalski, który reprezentował Tomasza Komendę. - Wyrok jest oczywiście dobry. Zasądzono odszkodowanie w pełnej wysokości. Natomiast jeśli chodzi o zadośćuczynienie to mamy 2/3 żądanej kwoty. Na razie się nie deklarujemy, czy będziemy się odwoływać, czy nie - podkreślił mecenas.

"Zacznę w końcu żyć, tak jak powinienem żyć od początku"

Gdy sędzia orzekał wysokość kwoty, jaką Skarb Państwa ma wypłacić Tomaszowi Komendzie, na twarzy mężczyzny nie było widać emocji. Wszystko dlatego, że ze względu na pandemię choroby COVID-19, tak jak inni, musiał mieć zakryte usta i nos. Jednak w trakcie rozmowy z dziennikarzami Komenda był wyraźnie poruszony. - Po prostu mogę wyjść i nigdy więcej tu nie wrócić. Drzwi więzienia zamknęły się za mną na bardzo wielkie zamki. Zacznę w końcu żyć, tak jak powinienem żyć od początku i nigdy nie pojawić się w tym miejscu - podkreślił mężczyzna.

Pytany o to, czy wyrok jest dla niego zamknięciem pewnego rozdziału odpowiedział: - Na pewno tak. Mój rozdział ma teraz dwa miesiące i chcę tylko żeby był szczęśliwy, jak ja jestem teraz.

"Uważano mnie za pedofila i mordercę, dzisiaj jestem bohaterem"

Mężczyzna był też pytany o plany na przyszłość. Choć zaznaczył, że o tych na razie - ze względu na towarzyszące mu emocje - trudno mu mówić. - Nie potrafię powiedzieć, co będzie w następnych miesiącach. Musi upłynąć troszeczkę czasu i będę wiedział co dalej - zaznaczył.

Przyznał też, że na razie nie wie, czy on i jego pełnomocnicy będą odwoływać się od rozstrzygnięcia sądu. - Żadne pieniądze nie wynagrodzą mi tych 18 lat. Pieniądze to tylko zera na koncie, a sprawiedliwości nie ma - podkreślił jednak.

Mężczyzna, który za kratami spędził 18 lat mówił też, że przed laty stracił zaufanie niemal do wszystkich. - Opinia publiczna uważała mnie za pedofila i mordercę, a dzisiaj jestem bohaterem - mówił dziennikarzom. I dodawał: - Ci ludzie, którzy mnie zamknęli, nie mają serca. Dzisiaj zostało zakończone to, co nigdy nie miał prawa mieć miejsca. Dzisiaj skończył się mój koszmar.

Autor:tam/gp

Źródło: tvn24.pl