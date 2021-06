"Czekoladowy łasuch" i niemal 100 jajek niespodzianek. "Część zjadł, reszta wróciła do sprzedaży"

30-letni mieszkaniec Legnicy został przyłapany na sklepowej kradzieży. Mężczyzna - którego policjanci okrzyknęli "czekoladowym łasuchem" - miał ukraść 96 czekoladowych jajek niespodzianek. A przed przyjazdem munudurowych zdążył zjeść sześć z nich. Jednak w trakcie prowadzonych czynności okazało się, że to nie jedyne, co mężczyzna może mieć na swoim koncie.

- Otrzymaliśmy informację o tym, że pracownik ochrony jednego ze sklepów ujął mężczyznę, który ze sklepowej półki ukradł 96 czekoladowych jajek - przekazuje Jagoda Ekiert z policji w Legnicy. I dodaje, że funkcjonariusze zatrzymali na miejscu 30-letniego mieszkańca Legnicy. OGLĄDAJ TELEWIZJĘ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>

90 jajek wróciło do sprzedaży

Na jaw wyszło, że nie była to jedyna kradzież na koncie 30-latka. W innym ze sklepów miał dopuścić się kradzieży okularów przeciwsłonecznych, klapek, dziecięcego obuwia, pojemników i foremek do lodów. Teraz za kradzież 30-latkowi grozi do pięciu lat więzienia.