Wyprzedzał "na trzeciego", z naprzeciwka jechała kobieta z trójką dzieci. Nagranie

W województwie zachodniopomorskim ustawiono 29 zapór, które mają ograniczyć przemieszczanie się martwych ryb i umożliwić ich zebranie. Do akcji włączono m.in. lodołamacz. Ale w wielu miejscach to przede wszystkim ludzie są niezastąpieni. - To koronkowa, trudna i niewdzięczna praca. Tego koparka już nie zrobi, to musi zrobić człowiek - tłumaczy Rafał Pender, dyrektor Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie.