Uratowali pacjenta, który pół roku był w śpiączce. "To piękna historia, pełna wzlotów, ale i upadków"

- Ta historia jest niezwykła, cudowna i przepiękna. W tym wszystkim, co przez ostatni rok dzieje się wokół nas, roku wielkich dramatów, wielkich smutków i wielkich przerażających statystyk, są takie perełki jak ta - mówi Kamil Barczyk, dyrektor szpitala w Bolesławcu o przypadku pana Mariana. Mężczyzna, który w listopadzie 2020 roku zachorował na COVID-19 pół roku spędził w śpiączce. Niedawno lekarzom z Bolesławca udało się go wybudzić, a wkrótce pacjent może opuścić szpital. OGLĄDAJ TELEWIZJĘ NA ŻYWO W TVN24 GO >>> - Pan Marian jest w świetnym stanie. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu opuści nasz szpital. Będzie wymagał jeszcze trochę rehabilitacji i będzie pełnosprawnym człowiekiem, a przeszedł naprawdę niesamowicie długą i ciężką drogę - podkreśla Barczyk.

"Historia wzlotów i upadków"

Andrzej Hap, lekarz z bolesławieckiego szpitala o swoim pacjencie mówił tak: - Myślę, że nasz pacjent jest ewenementem. Przeszedł przez piekło i to jest niesamowite. A Barczyk dodaje: - Historia pana Mariana to historia wzlotów i upadków. To ile było powikłań, ile pracy trzeba było włożyć, zawzięcie i upór całego personelu spowodowało, że od stycznia krok po kroku pacjent zaczynał wracać do zdrowia. I pod koniec marca został odłączony od respiratora. RAPORT TVN24.PL O KORONAWIRUSIE