"Trasy są na pewnych odcinkach nie tyle uszkodzone, ile zrujnowane. Po prostu ich nie ma"

Prawie 70 kilometrów tras położonych na skraju Karkonoskiego Parku Narodowego, to - jak określa je prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak - "jeden z największych magnesów dla rowerzystów przyjeżdżających w Karkonosze". Kompleks powstał w 2019 roku, w dużej mierze dzięki środkom unijnym i co roku przyciąga amatorów MTB.

Tegoroczny start sezonu rowerowego zaplanowano na 10 kwietnia. Przed otwarciem single tracków dla cyklistów należało dokonać ich przeglądu. Po zimie na trasach mogły pojawić się przeszkody - powalone drzewa, czy różnego rodzaju ubytki w nawierzchni. Jednak to, co zastali na miejscu "kontrolerzy", znacznie wykraczało poza spodziewany stan.

"Trasy, szczególnie w obszarze gmin Piechowice i Podgórzyn, są na pewnych odcinkach nie tyle uszkodzone, ile zrujnowane. Po prostu ich nie ma! W okresie zimy nadleśnictwo dokonało przy pomocy ciężkich maszyn wycinki drzew w tej skali, że teren wygląda jak po bitwie. Co gorsze, maszyny leśników dosłownie rozjechały odcinki tras, żłobiąc w nich rowy o głębokości prawie metra. Tego nie można naprawić, to trzeba po prostu zbudować na nowo" - opisuje prezydent Łużniak na facebooku.

Sezon opóźniony?

"Budowa single tracków została wykonana z użyciem środków unijnych i poszczególne gminy muszą zapewnić tzw. trwałość projektu. Oznacza to, że te trasy powinny w niezmienionej postaci przetrwać zakładany w projekcie okres. Może się okazać, że gminy będą musiały zwrócić koszty budowy tras, pokrywane ze środków zewnętrznych, skoro nie zagwarantowały utrzymania tras we właściwej formie" - przestrzega prezydent Jeleniej Góry.

Łużniak zwrócił się do gmin Podgórzyn i Piechowice, aby te interweniowały w nadleśnictwach na swoim terenie. Jelenia Góra wystąpiła do Lasów Państwowych z wnioskiem o podjęcie rozmów z wykonawcami prac leśnych o przywrócenie tras do właściwego stanu.