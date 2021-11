"Dziecko słońca" przyszło na świat we wrocławskim zoo. W naturze jest ich coraz mniej

Sajmiri wiewiórcza, małpa występująca między innymi w dorzeczu Amazonki, urodziła się we wrocławskim ogrodzie zoologicznym. Od 2011 roku na świat przyszło tu w sumie 36 osobników tego gatunku. Populacja tych małp w naturze drastycznie spada. Na wolności są one masowo odławiane na potrzeby badań naukowych i handlu.

Z dorzecza Amazonki

Małpy tego gatunku w naturze żyją m.in. w dorzeczu Amazonki. Ich populacja drastycznie spada, ponieważ są masowo odławiane. Trafiają do laboratoriów lub prywatnych domów. - Sajmiri wiewiórcza uważana była za gatunek modelowy do badań. Dlatego był odławiany w setkach tysięcy, jak nie milionach osobników do przeróżnych badań biomedycznych i kosmetologicznych. Większość tych małp żyła krótko, bo badania były agresywne, np. zakażanie różnymi szczepami bakterii czy wirusów. Teraz zmniejszono eksploatację zwierząt w testach, ale słychać głosy, że przyszłość to biogenetyka oparta o eksperymenty na naszych kuzynach – małpach. Mam nadzieję, że tak się nie stanie – podkreślił prezes wrocławskiego zoo Radosław Ratajszczak.