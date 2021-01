Tworzą punkty drive thru dla nauczycieli, jeżdżą do bardziej oddalonych szkół

Tworzą punkty drive thru, jeżdżą do szkół

To oznacza, że do laboratorium w szpitalu w Bolesławcu trafią wymazy nauczycieli między innymi z takich powiatów jak bolesławiecki, legnicki, jeleniogórski i polkowicki. - Nauczyciele mają możliwość zgłaszania się do punktów drive thru, bo w każdym powiecie utworzyliśmy co najmniej po jednym takim punkcie, ale docieramy też bezpośrednio do szkół, tych najbardziej oddalonych i niedostępnych, by zwiększyć skuteczność i zgłaszalność pracowników administracyjnych oraz nauczycieli klas I-III - relacjonuje dyrektor bolesławieckiej placówki. ZOBACZ RAPORT TVN24.PL O KORONAWIRUSIE Wszyscy nauczyciele mają być przetestowani do soboty, tak by przed powrotem uczniów klas I-III mieć pewność, że nie są zakażeni koronawirusem. A to oznacza, że szpital musi wymazać około 800 osób na dobę. Reporterce TVN24 udało porozmawiać się z nauczycielkami testowani we wtorek w Lubaniu. - Chciałam mieć pewność, że wracam do szkoły, jestem zdrowa i mogę podjąć pracę z dziećmi. Myślę, że dopóki się nie zaszczepimy, to powinniśmy być co jakiś czas testowani - mówiła jedna z nauczycielek. A inna przyznała: - Testowanie to dobry pomysł, ale chyba powinno to być trochę wcześniej zrobione. Czytaj więcej o testowaniu nauczycieli.