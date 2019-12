Marcin Ociepa wiceministrem obrony. Trzeci resort w dwa lata

Video: tvn24

Ociepa i Tomczyk o cofniętej delegacji sędziego z Olsztyna

25.11 | Usunięcie sędziego za to, że zażądał wykonania wyroku od szefa Kancelarii Sejmu, to jest tak, jakby usunąć piłkarza za to, że strzelił gola - powiedział w "Kropce nad i" poseł Cezary Tomczyk (PO). Odniósł się do olsztyński sędzia Paweł Juszczyszyn został w trybie natychmiastowym odwołany z sędziowskiej delegacji. Wcześniej w postępowaniu wezwał dyrektora Kancelarii Sejmu do dostarczenia list poparcia do nowej KRS. Wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa (Porozumenie) mówiąc o powodach cofnięcia delegacji przekonywał, że "nie wiemy do końca, co zaszło".

