Żoliborz

Policja: 19-latek zaatakował młotkiem śpiącą matkę i jej partnera

Zaatakował matkę i jej partnera młotkiem
Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa V
Policjanci zatrzymali 19-latka podejrzanego o atak młotkiem na matkę i jej partnera. Pokrzywdzonemu mężczyźnie udało się uciec do jednego z pokoi, skąd wezwał służby ratunkowe. 19-latek usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa.

Żoliborscy policjanci zostali wezwani na interwencję do mieszkania przy ulicy Śmiałej, gdzie 19-letni mężczyzna zaatakował młotkiem matkę i jej partnera w trakcie snu.

"Z informacji jaką uzyskali policjanci, wynikało, że w pewnym momencie partnerowi matki udało się uciec do jednego z pokoi i stamtąd wezwać na pomoc służby ratunkowe" - podała podinspektor Elwira Kozłowska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa V.

Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce, zastali nieprzytomną kobietę oraz mężczyznę z licznymi obrażeniami. Obojgu udzielono pierwszej pomocy przedmedycznej, pokrzywdzeni zostali przewiezieni do szpitali. Młody mężczyzna, który przebywał w jednym z pokoi, został zatrzymany.

Na miejscu przeprowadzono oględziny mieszkania, zabezpieczono ślady. Policjanci ustalili też świadków zdarzenia.

Zarzuty siłowania zabójstwa

Zatrzymany 19-latek usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa matki oraz jej konkubenta. Decyzją sądu mężczyzna spędzi najbliższe dwa miesiące w areszcie. Grozi mu teraz kara dożywotniego więzienia.

Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz.

"Policjant" zabrał sejf z gotówką

Ursynów

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Rejonowa Policji Warszawa V

Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
