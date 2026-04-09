Policja: 19-latek zaatakował młotkiem śpiącą matkę i jej partnera
Żoliborscy policjanci zostali wezwani na interwencję do mieszkania przy ulicy Śmiałej, gdzie 19-letni mężczyzna zaatakował młotkiem matkę i jej partnera w trakcie snu.
"Z informacji jaką uzyskali policjanci, wynikało, że w pewnym momencie partnerowi matki udało się uciec do jednego z pokoi i stamtąd wezwać na pomoc służby ratunkowe" - podała podinspektor Elwira Kozłowska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa V.
Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce, zastali nieprzytomną kobietę oraz mężczyznę z licznymi obrażeniami. Obojgu udzielono pierwszej pomocy przedmedycznej, pokrzywdzeni zostali przewiezieni do szpitali. Młody mężczyzna, który przebywał w jednym z pokoi, został zatrzymany.
Na miejscu przeprowadzono oględziny mieszkania, zabezpieczono ślady. Policjanci ustalili też świadków zdarzenia.
Zatrzymany 19-latek usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa matki oraz jej konkubenta. Decyzją sądu mężczyzna spędzi najbliższe dwa miesiące w areszcie. Grozi mu teraz kara dożywotniego więzienia.
Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz.
