Żoliborz

Oryginał w magazynie przejdzie konserwację. Na Żoliborz trafi kopia

Rzeźba "Macierzyństwo" w magazynie MSN
Przewrócona rzeźba w Warszawie
Źródło: Klemens Leczkowski
Rzeźba "Macierzyństwo" Aliny Szapocznikow padła ofiarą wandali. Kilka miesięcy przeleżała w trawie. Wreszcie została zabezpieczona i umieszczona w magazynie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Teraz przejdzie konserwacje, a na pierwotne miejsce, gdzie wcześniej stała, trafi jej kopia.

O oględzinach rzeźby "Macierzyństwo" Aliny Szapocznikow, zdeponowanej w magazynie Muzeum Sztuki Nowoczesnej, poinformował Stołeczny Konserwator Zabytków Michał Krasucki.

"Rzeźba poddana teraz zostanie pracom konserwatorskim. Chcemy także wykonać kopię, która mogłaby wrócić na Żoliborz" - wyjaśnił Krasucki.

Rzeźba "Macierzyństwo" w magazynie MSN
Rzeźba "Macierzyństwo" w magazynie MSN
Rzeźba "Macierzyństwo" w magazynie MSN
Źródło: Michał Krasucki/facebook.com
Rzeźba "Macierzyństwo" w magazynie MSN
Rzeźba "Macierzyństwo" w magazynie MSN
Źródło: Michał Krasucki/facebook.com
Rzeźba "Macierzyństwo" w magazynie MSN
Rzeźba "Macierzyństwo" w magazynie MSN
Źródło: Michał Krasucki/facebook.com
Rzeźba "Macierzyństwo" w magazynie MSN
Rzeźba "Macierzyństwo" w magazynie MSN
Źródło: Michał Krasucki/facebook.com

Dewastacja i przerzucanie odpowiedzialności

"Kobieta z dzieckiem", znana również pod nazwą "Nadzieja matki", "Macierzyństwo" lub "Pokój", to rzeźba autorstwa Aliny Szapocznikow. Została ustawiona na skwerze przy Teatrze Komedia na terenie parku im. Żołnierzy "Żywiciela" na Żoliborzu. Jak informowaliśmy pod koniec maja na tvnwarszawa.pl, rzeźba została przewrócona przez nieznanych sprawców. Na szczęście nie została poważnie uszkodzona, ponieważ krzaki zamortyzowały upadek. Leżała tam przez kilka miesięcy, nie wiadomo było, kto mógłby wziąć za nią odpowiedzialność. Terenem, gdzie dotychczas stała figura, zarządza Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Żoliborz Centralny".

Zniszczyli ją wandale, od trzech miesięcy leży w trawie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zniszczyli ją wandale, od trzech miesięcy leży w trawie

Spółdzielnia w oficjalnym stanowisku stwierdziła, że nigdy nie zobowiązywała się do sprawowania opieki nad rzeźbą. Urzędowi dzielnicy Żoliborz zarzucała bezczynność. Z kolei dzielnica w swoim oświadczeniu podkreśliła, że spółdzielnia mieszkaniowa, "jako zarządca terenu, a przez to właściciel rzeźby", powinna wystąpić do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie szczegółowych zaleceń dotyczących odpowiedniej formy zabezpieczenia rzeźby.

Wreszcie, 21 sierpnia Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w tej sprawie.

Unikatowy przykład

Posąg "Kobiety z dzieckiem" (określanej również jako "Macierzyństwo", "Pokój" lub "Nadzieja matki") Aliny Szapocznikow wykonany został w latach 1949-50, w stylistyce realizmu socjalistycznego, metodą odlewu betonowego. Rzeźba dokumentuje wczesny etap twórczości tej wybitnej rzeźbiarki, związany z nurtem realizmu socjalistycznego. Jest unikatowym zachowanym przykładem rzeźby plenerowej artystki.

Autorka/Autor: dg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Michał Krasucki/facebook.com

SztukaHistoria Warszawy
