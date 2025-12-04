Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wola

Burmistrz Woli chce zakazu jazdy hulajnogami w parku Sowińskiego

jazda na hulajnoga elektryczna
Nauczyciele szkolą się z jazdy na hulajnogach elektrycznych
Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl
Burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski chce wprowadzić zakaz jazdy hulajnogami po parku Sowińskiego oraz ograniczyć możliwość ich pozostawiania w innych parkach, a także wyznaczyć specjalne miejsca na ulicach i podwórkach.

W Zarządzie Dróg Miejskich odbyło się pierwsze spotkanie burmistrza Woli z operatorami hulajnóg elektrycznych w sprawie ograniczenia możliwości pozostawiania ich na terenie dzielnicy, szczególnie w parkach, na skwerach i na podwórkach.

Na spotkaniu byli przedstawiciele wszystkich trzech operatorów, którzy działają w Warszawie.

– Jestem optymistą po tym spotkaniu, ale mamy kilka wniosków. Oczywiście to jest początek pracy, bo teraz się umówiliśmy, że jeszcze w tym roku będzie spotkanie robocze, gdzie będziemy to dopracowywać – powiedział burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski, dodając, że chciałby wprowadzić nowe regulacje przed rozpoczęciem sezonu, czyli przed ciepłymi miesiącami.

Na Woli powstaną parkingi dla hulajnóg

Zaznaczył, że dzielnica Wola znalazła około 80 lokalizacji na drogach gminnych, w których będą wytyczone miejsca parkowania elektrycznych hulajnóg.

– Będziemy analizować, czy tych lokalizacji nie ma być więcej – wyjaśnił.

Dzielnica chce skorzystać z miejskiego systemu, który funkcjonuje już na drogach powiatowych, czyli systemu ZDM.

– Jeśli zaś chodzi o tereny podwórek, to dzielnicowy Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami wskazał 600 stojaków w 200 lokalizacjach, gdzie będzie można zdawać hulajnogi.

– Będziemy je teraz przeglądać – zaznaczył Strzałkowski.

Najpierw takie rozwiązanie będzie wprowadzane na wolskich podwórkach, które już są w programie "Identyfikator dla mieszkańca".

Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych

Park Sowińskiego jak Łazienki Królewskie

Problemem są tereny zielone, czyli parki, w tym park księcia Janusza, Moczydło, park Szymańskiego i park Sowińskiego.

– I tu będziemy różnicować rozwiązania. Bo trzeba wskazać takie miejsca, które w sposób oczywisty, z uwagi na nawierzchnię, nie nadają się do jazdy hulajnogami albo są np. parkami zabytkowymi, jak park Sowińskiego – wyjaśnił Strzałkowski.

W tym przypadku dzielnica rozważa - wzorem np. Łazienek Królewskich - że hulajnogi nie będą mogły do niego wjeżdżać.

– Czyli nie tylko nie będzie można tam hulajnogi zdać, ale także ona będzie się zatrzymywać przed wjazdem do parku. Oczywiście to rozwiązanie jest, jak wskazują operatorzy, ograniczone, gdyż GPS nie są takie dokładne, reagują z opóźnieniem. Może być tak, że wjedzie w strefę zakazaną i zatrzyma się po kilkuset metrach i dopiero wtedy wyłączy. Ale wówczas ten, kto ją wypożyczył, będzie musiał wracać z nią na nogach. Nie zakończy najmu, a będzie musiał wyjść poza strefę – wyjaśnił Strzałkowski.

W innych parkach, np. Szymańskiego, gdzie są wytyczone ścieżki rowerowe, dzielnica chce wyłączenia możliwości pozostawiania hulajnóg.

– Czyli będzie można przejechać przez park, ale zakończyć tam najmu nie będzie można – podkreślił Strzałkowski.

Zaznaczył też, że będzie chciał nawiązać współpracę w tej kwestii z właścicielami klubów nocnych i tych miejsc, gdzie odbywają się imprezy masowe.

– Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, bo mam wrażenie, że wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że presja społeczna jest duża. Wszyscy mają świadomość, że wyczerpała się cierpliwość mieszkańców, których reprezentuję – powiedział burmistrz Woli.

Zaznaczył też, że operatorzy są świadomi, że stają się ofiarami aktów wandalizmu.

– Trudno obciążać ich za to odpowiedzialnością, co nie zmienia faktu, że ciąży to na ich wizerunku – wyjaśnił.

Dodał, że operatorzy sami są zainteresowani tym, by zminimalizować koszty związane ze ściąganiem swojego sprzętu z krzaków czy innych miejsc do tego nieprzeznaczonych. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Strażnicy miejscy udzielili pomocy poszkodowanej
Z dużą siłą uderzyła głową w pień drzewa
Praga Południe
Hulajnogą elektryczną po drodze ekspresowej S6
Hulajnogą po ekspresówce. "Nie wierzyłem własnym oczom". Nagranie
TVN24
Jechał 46 km/h na hulajnodze elektrycznej
Jechał hulajnogą po ulicy 46 kilometrów na godzinę
Okolice
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ag/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Hulajnogi elektryczne
Czytaj także:
Ogromne korki pod Warszawą po zderzeniu dwóch aut
Zderzenie na S2 pod Warszawą. Olbrzymie korki
Okolice
Dzieci same pojechały do centrum handlowego
Obudziła się i zobaczyła, że w domu nie ma jej dzieci
Okolice
policyjny radiowóz w nocy
Nie żyje 20-letni Francuz, szukają świadków
UOKiK postawił zarzuty firmom pożyczkowym
Ekspresowe pożyczki na "słupy". Ponad 2,7 miliona strat, 29 oskarżonych
Okolice
Prace na skrzyżowaniu Banacha i Grójeckiej
Tramwaje wrócą na pętlę Banacha. Zmiany dla kierowców
Ochota
Jezdnia serwisowa przy ulicy Bertolta Brechta
Drogowcy zasłupkowali drogę, nauczycielki nie mają gdzie parkować
Mateusz Mżyk
Pies był głodzony (zdjęcie ilustracyjne)
Głodzony, przetrzymywany w brudzie. Szukają właściciela
Okolice
Rozbłysła choinka
Rozbłysła świąteczna iluminacja i 27-metrowa choinka
System zarządzania ruchem będzie nowocześniejszy
Ma podpowiadać kierowcom objazdy i reagować na wypadki
Tramwaj z Woli na Dworzec Zachodni
Z Woli na Dworzec Zachodni. Wybrano projektanta nowej trasy tramwajowej
Wola
W piątek rozpoczną się obchody 50-lecia Dworca Centralnego
Dworzec Centralny świętuje 50. urodziny. Obchody już w piątek
"Wyjątkowa Królewna Śnieżka - bajka inaczej" autorstwa AudioTeatr oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Podkowie Leśnej
Znana bajka w wyjątkowej odsłonie. "Zostali zauważeni i docenieni. To ich bardzo buduje"
Tomasz-Marcin Wrona
policja
Uszkodził zaparkowane samochody i drzwi do klatki schodowej
Okolice
Na stacji płacił za paliwo falsyfikatami
Miał plik fałszywych 100-złotówek. Pracownik stacji wezwał policję
Wola
Przejście pod Alejami Jerozolimskimi
"Tak nie może wyglądać pierwszy kontakt z Warszawą"
Piotr Bakalarski
Zderzenie w al. Krakowskiej w okolicach Tarczyna
"Zignorowała czerwone światło na sygnalizatorze"
Okolice
Ładunek wybuchowy w teatrze. Służby prowadziły działania
Materiały wybuchowe w piwnicy. Ruch prokuratury, oświadczenie teatru
Okolice
Policjanci odzyskali "uprowadzoną" figurę goryla
Policjanci odzyskali "uprowadzonego goryla"
Okolice
Zatrzymanie podejrzanego o atak nożem podczas Dni Ursynowa
Atak nożem na plenerowej imprezie. Nowe informacje
Ursynów
Świąteczny pociąg metra
"Maszynista nie wyhamował", uszkodził świąteczny pociąg metra
Bemowo
Samochód ciężarowy przewrócił się na bok na DK92 koło Sochaczewa
Samochód ciężarowy przewrócił się na bok
Okolice
Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie
Na rok zamkną Muzeum Fryderyka Chopina
Ładunek wybuchowy w płockim teatrze
Ewakuacja w teatrze. Znaleziono ładunek wybuchowy
PŁOCK
22-latek został zatrzymany do kontroli
Prowadził pijany, w samochodzie miał otwartą puszkę piwa
Okolice
Przemek zginął w wypadku samochodowym
Przemek nie żyje, "już nie ma w domu radości"
Alicja Glinianowicz
85-latka przekazała oszustom ponad 60 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Zaciągnęła kredyty, licząc na zysk z inwestycji. Została oszukana
Okolice
Obraz przedstawiający Św. Józefa z Dzieciątkiem trafił do rejestru zabytków
Został namalowany w XVII wieku. Trafił do rejestru zabytków
Okolice
Psem zaopiekowali się policjanci
Pies wsiadł do pociągu i wyruszył w podróż. Przejechał 30 kilometrów
Okolice
Our Future Forum 2024 - zdjęcie archiwalne
Młode pokolenia wobec nowych wyzwań. Jedno z największych takich wydarzeń w Polsce
TVN24
Wyrok (zdjęcie ilustracyjne)
13-latek ważył niecałe 10 kilogramów. Matka skazana za usiłowanie zabójstwa
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki