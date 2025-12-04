Powstaniec kończy 101 lat. Życzenia od muzeum i prezydenta Warszawy

Powstańcy warszawscy podczas oficjalnych uroczystości Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Muzeum Powstanie Warszawskiego poinformowało w czwartek, że dziś 101. urodziny obchodzi Jakub Nowakowski ps. Tomek.

Rozwiń

Jakub Nowakowski ps. Tomek

Jakub Nowakowski urodził się w Warszawie 4 grudnia 1924 roku. Jego ojciec - Bogdan Nowakowski - był znanym malarzem, ilustratorem książek, grafikiem i plakacistą.

Gdy wybuchła II wojna światowa Jakub Nowakowski był uczniem Państwowego Gimnazjum Męskiego imienia Tadeusza Czackiego w Warszawie. Wcześniej uczęszczał do Szkoły Rodziny Wojskowej przy ulicy Czarneckiego oraz do Publicznej Szkoły Powszechnej im. Adama Skwarczyńskiego.

W konspiracji był w Batalionie "Zośka", natomiast w Powstaniu Warszawskim trafił do Zgrupowania "Żniwiarz", do plutonu 226.

"Akurat jak wybuchło Powstanie, pełniłem dyżur na [kolonii działkowej], Uprawiałem taką [ogródek warzywny na działce] i akurat przez ten dzień i przez noc pełniłem dyżur, dlatego nie stawiłem się (bo gdyby nie to, to bym się prawdopodobnie stawił) na Woli, gdzie batalion 'Zośka' miał punkt zborny" - wspominał w rozmowie z Archiwum Historii Mówionej.

"Następnego dnia zszedłem, jak już Żoliborz był odcięty od Warszawy, [bo w tej dzielnicy] walki zaczęły się wcześniej, dlatego że Niemcy natrafili na oddział przenoszący broń. [Odnalazłem] naszą [drużynę] 'zośkowców', i dowódcę [plutonu] – Tadzia Huskowskiego.” – dodawał.

Walczył do samego końca, po upadku powstania trafił do niewoli. Do końca wojny był w niemieckim stalagu.

Jakub Nowakowski za swoje zasługi został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości.

Po prawej powstaniec warszawski mjr Jakub Nowakowski ps. "Tomek" Źródło: UM Warszawa

"W imieniu Warszawy i jej mieszkańców raz jeszcze dziękuję za wszystko, co zrobił Pan dla Polski i naszego miasta"

"Jakub Nowakowski 'Tomek'. Urodzony warszawiak. Powstaniec Warszawski, żołnierz legendarnego Batalionu 'Zośka'. Bohater. Walczył na Żoliborzu. Po Powstaniu trafił do niemieckiej niewoli. A dziś kończy aż 101 lat — piękny wiek! Panie Jakubie, najserdeczniejsze życzenia z okazji Pana święta. W imieniu Warszawy i jej mieszkańców raz jeszcze dziękuję za wszystko, co zrobił Pan dla Polski i naszego miasta" - napisał Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Jakub Nowakowski „Tomek”. Urodzony warszawiak. Powstaniec Warszawski, żołnierz legendarnego Batalionu „Zośka”. Bohater.



Walczył na Żoliborzu. Po Powstaniu trafił do niemieckiej niewoli. A dziś kończy aż 101 lat — piękny wiek!



Panie Jakubie, najserdeczniejsze życzenia z okazji… pic.twitter.com/iqwCFRtY4X — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) December 4, 2025 Rozwiń

Warszawa składa życzenia

Pod postami w mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo ciepłych słów od internautów.

"Moc zdrowia, moc szczęścia i duuuuzo radości nie tylko w tym dniu Pana urodzin! Najlepszego!" - napisała pani Sylwia.

"200 lat Panie Jakubie i samych cudowności, a przede wszystkim jak najwięcej zdrowia" - dodała pani Karolina.

OGLĄDAJ: Tusk: nie planujemy podnieść składki zdrowotnej