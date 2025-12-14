Powstaje ścieżka rowerowa w alei "Solidarności". Zmiany w organizacji ruchu

Ścieżka rowerowa powstaje po zachodniej stronie Wołoskiej (wideo z czerwca 2025) Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Utrudnienia rozpoczną się w poniedziałek, 15 grudnia, o godzinie 20. Wtedy drogowcy zamkną ulicę Leszno od alei "Solidarności" do skweru Wyszyńskiego. Zwężony będzie też chodnik pomiędzy Żelazną a skwerem i wjazd w skwer. W czasie prac nie będzie tu kontraruchu rowerowego. Utrudnienia kierowcy będą mogli minąć aleją "Solidarności" oraz ulicami Wolską i Młynarską.

Objazd zamkniętego odcinka ulicy Leszno Źródło: Infoulice Warszawa

Drogowcy będą też pracowali na chodnikach, na każdym narożniku skrzyżowania alei "Solidarności" z ulicą Żelazną. Dojścia do zebr będą węższe. Zwężony zostanie również wjazd w Żelazną w stronę Nowolipia.

W związku z pracami zmienią się również trasy autobusów. W poniedziałek od wieczora autobusy linii 171 w kierunku Chomiczówki i 190 w stronę Znanej/Osiedla Górczewska pojadą aleją "Solidarności" i Młynarską do Górczewskiej. W tym czasie nieczynne będą przystanki Okopowa 10, Leszno 02 i Młynarska 02.

Kilometr dla rowerów

Nowa trasa rowerowa będzie liczyć około kilometra. Będzie ciągnąć się wzdłuż alei "Solidarności" i ulicy Leszno, między aleją Jana Pawła II a ulicą Okopową. Wykonawcą prac jest firma Strabag, której oferta wyniosła 12,8 miliona złotych.

Jak zaznaczył Zarząd Dróg Miejskich, nowa trasa połączy istniejące już drogi dla rowerów w alei Jana Pawła II oraz na ulicach Okopowej i Leszno. Przy okazji prac zostanie przebudowana nitka alei "Solidarności" w kierunku Okopowej. "Z dotychczasowych trzech pasów ruchu pozostaną dwa - parkowanie przeniesiemy z chodników na dotychczasowy trzeci pas ruchu" - wyjaśnili dorgowcy.

Na jednokierunkowym fragmencie ulicy Leszno ruch samochodowy będzie odbywał się po dotychczas niewykorzystywanej powierzchni wyłączonej z ruchu, a droga rowerowa zostanie poprowadzona w śladzie obecnego pasa jezdni. "Pozwoli to zachować zieleń, w tym cenne drzewa" - zaznaczyli. Wykonawca inwestycji wyremontuje także jezdnię serwisową przed budynkiem aleja "Solidarności" 84 - zostanie nią poprowadzony ruch rowerowy.

Przybędzie zieleni. Posadzone zostanie 59 drzew, w tym 26 wiązów, 15 olsz, 12 wiśni i sześć kasztanowców. Nie zabraknie również krzewów i bylin - ich łączna powierzchnia wyniesie prawie 14 tysięcy metrów kwadratowych. Z krzewów pojawią się np. nawroty czerwonobłękitne, trzmieliny, tawuły, irgi i róże odkrywkowe. Z bylin zasadzone zostaną m.in. astry, tawułki, jeżówki, szałwie i tulipany.

Jak zaznaczyli drogowcy, ścieżka wzdłuz alei "Solidarności" to jedna z pięciu - obok Andersa, Marszałkowskiej, Grzybowskiej i alei Jana Pawła II wielkich rowerowych inwestycji w centrum Warszawy.

