Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Doniesienia o strzelaninie na popularnej plaży. Trwa akcja służb
Doniesienia o strzelaninie na popularnej plaży. Trwa akcja służb
Wola

Powstaje ścieżka rowerowa w alei "Solidarności". Zmiany w organizacji ruchu

W alei "Solidarności" powstaje ścieżka rowerowa
Ścieżka rowerowa powstaje po zachodniej stronie Wołoskiej (wideo z czerwca 2025)
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Budowa ścieżki rowerowej w alei "Solidarności" wchodzi w kolejny etap. Z tego względu konieczne będzie zamknięcie wjazdu w ulicę Leszno od strony Żelaznej. Kierowcy pojadą objazdem, a autobusy zmienią trasy.

Utrudnienia rozpoczną się w poniedziałek, 15 grudnia, o godzinie 20. Wtedy drogowcy zamkną ulicę Leszno od alei "Solidarności" do skweru Wyszyńskiego. Zwężony będzie też chodnik pomiędzy Żelazną a skwerem i wjazd w skwer. W czasie prac nie będzie tu kontraruchu rowerowego. Utrudnienia kierowcy będą mogli minąć aleją "Solidarności" oraz ulicami Wolską i Młynarską.

Objazd zamkniętego odcinka ulicy Leszno
Objazd zamkniętego odcinka ulicy Leszno
Źródło: Infoulice Warszawa

Drogowcy będą też pracowali na chodnikach, na każdym narożniku skrzyżowania alei "Solidarności" z ulicą Żelazną. Dojścia do zebr będą węższe. Zwężony zostanie również wjazd w Żelazną w stronę Nowolipia.

W związku z pracami zmienią się również trasy autobusów. W poniedziałek od wieczora autobusy linii 171 w kierunku Chomiczówki i 190 w stronę Znanej/Osiedla Górczewska pojadą aleją "Solidarności" i Młynarską do Górczewskiej. W tym czasie nieczynne będą przystanki Okopowa 10, Leszno 02 i Młynarska 02.

Kilometr dla rowerów

Nowa trasa rowerowa będzie liczyć około kilometra. Będzie ciągnąć się wzdłuż alei "Solidarności" i ulicy Leszno, między aleją Jana Pawła II a ulicą Okopową. Wykonawcą prac jest firma Strabag, której oferta wyniosła 12,8 miliona złotych.

Jak zaznaczył Zarząd Dróg Miejskich, nowa trasa połączy istniejące już drogi dla rowerów w alei Jana Pawła II oraz na ulicach Okopowej i Leszno. Przy okazji prac zostanie przebudowana nitka alei "Solidarności" w kierunku Okopowej. "Z dotychczasowych trzech pasów ruchu pozostaną dwa - parkowanie przeniesiemy z chodników na dotychczasowy trzeci pas ruchu" - wyjaśnili dorgowcy.

Na jednokierunkowym fragmencie ulicy Leszno ruch samochodowy będzie odbywał się po dotychczas niewykorzystywanej powierzchni wyłączonej z ruchu, a droga rowerowa zostanie poprowadzona w śladzie obecnego pasa jezdni. "Pozwoli to zachować zieleń, w tym cenne drzewa" - zaznaczyli. Wykonawca inwestycji wyremontuje także jezdnię serwisową przed budynkiem aleja "Solidarności" 84 - zostanie nią poprowadzony ruch rowerowy.

Przybędzie zieleni. Posadzone zostanie 59 drzew, w tym 26 wiązów, 15 olsz, 12 wiśni i sześć kasztanowców. Nie zabraknie również krzewów i bylin - ich łączna powierzchnia wyniesie prawie 14 tysięcy metrów kwadratowych. Z krzewów pojawią się np. nawroty czerwonobłękitne, trzmieliny, tawuły, irgi i róże odkrywkowe. Z bylin zasadzone zostaną m.in. astry, tawułki, jeżówki, szałwie i tulipany.

Jak zaznaczyli drogowcy, ścieżka wzdłuz alei "Solidarności" to jedna z pięciu - obok Andersa, Marszałkowskiej, Grzybowskiej i alei Jana Pawła II wielkich rowerowych inwestycji w centrum Warszawy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Znikają namioty kwiaciarskie sprzed Hali Mirowskiej
Kwiatami handlowali tu od lat. Znikają pawilony sprzed Hali Mirowskiej
Śródmieście
Ścieżka rowerowa w alei Jana Pawła II na wizualizacji
Nieco mniej meandrowania. Zbudują brakujący fragment ścieżki
Śródmieście
Droga dla rowerów urywa się na placu Bankowym
Budują ścieżkę za miliony, ale trasa będzie dziurawa
Piotr Bakalarski
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Zarząd Dróg Miejskich Warszawa/Facebook

Udostępnij:
TAGI:
Inwestycje w WarszawieroweryUtrudnienia w ruchu
Czytaj także:
Kobieta została zatrzymana. Miała chodzić z nożem po ulicy
Chodziła z nożem po ulicy. Ranny policjant
Okolice
Podczas ucieczki 51-latek rozbił swoje auto
Uciekał, bo ma sześć zakazów prowadzenia i do odbycia karę więzienia
Okolice
Wypadek na S8
Bus uderzył w bariery, pięć osób w szpitalach
Okolice
Zderzenie z łosiem w miejscowości Skrzynki
Na ulicę nagle wbiegł łoś, zderzyły się z nim dwa auta
Okolice
Zatrzymany mężczyzna
Powiedział, że za pomoc w podpaleniach dostawał pieniądze i jedzenie
Ochota
Nielegalna broń i narkotyki na posesji w powiecie grójeckim
Narkotyki i nielegalna broń, dwie osoby zatrzymane
Okolice
Kierowca odpowie przed sądem za wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych radiowozu
Wyprzedzał przed przejściem dla pieszych. Nie wiedział, że mija radiowóz
Okolice
Strażnicy myśleli, że mężczyzna potrzebuje pomocy (zdj. ilustracyjne)
16-latek spał na schodach przy ulicy
Korekta rozkładu jazdy pociągów KM i SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Od niedzieli nowy rozkład pociągów
Śródmieście
Zamiast złota kupił tombak
Biżuteria z parkingu przed sklepem, sztabki z sieci. To nie było złoto
Okolice
Kierowcy grozi do 20 lat więzienia
Potrącił rowerzystkę i odjechał. Kobieta nie żyje
Okolice
W warszawskim zoo na świat przyszło pięć kangurów rudych
Gdy wpełzają do torby, mają wielkość fasolki
Praga Północ
Nowy smogowóz straży miejskiej
Auto jak laboratorium. Elektryczny smogowóz wyruszył w teren
Wola
Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak (Skoda Fabia Rally2) na odcinku specjalnym Karowa podczas samochodowego Rajdu Barbórka w Warszawie (2021)
Rajdowcy wracają na Karową
Śródmieście
Muzeum Literatury w Warszawie
Wątpliwy konkurs. Ministra nie zgadza się na dyrektorkę radną
Śródmieście
Na komisariacie doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni
Incydent na komisariacie. "Doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni"
Okolice
Atak pseudokibiców na trasie S8
Atak kiboli. Zarzuty dla uczestników, funkcjonariuszka zawieszona
Okolice
Na S8 wywróciła się przyczepka z końmi (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie na S8, jedna osoba ranna
Bemowo
W weekend frezowanie ulicy Odrowąża (zdj. ilustracyjne)
Drugie podejście do frezowania na Odrowąża. Zmiany w ruchu
Targówek
60-latek został aresztowany
Razem pomieszkiwali, wspólnie pili alkohol. Jeden z nich nie żyje
Targówek
Utrudnienia na Powsińskiej
Autobus "złamał się" na skrzyżowaniu i zablokował ruch
Mokotów
Trasa Mostu Północnego na wizualizacji
Tak most Północny połączy się z trasą S7. Są nowe wizualizacje
Dariusz Gałązka
Akcja służb na Czerniakowskiej
Rodzice poszukiwani, dzieci w pogotowiu opiekuńczym
Mokotów
Policja rozbiła grupę handlującą lekami z morfiną
Grupa handlująca lekami z morfiną rozbita. Wśród zatrzymanych lekarka
Okolice
40-latek został zatrzymany w swoim mieszkaniu w Elblągu
Składał intymne propozycje 12-latce. O świcie zapukali do niego policjanci
Śródmieście
Rondo Wiatraczna w Warszawie
Obwodnica śródmiejska. Na pierwszy odcinek poczekamy nawet osiem lat
Dariusz Gałązka
Kierująca autobusem ukarana za pluszowego jamnika
Urzędnicy nie chcieli pluszaka w autobusie. Finał afery jamnikowej
Wawer
Sesja budżetowa Rady Warszawy
"Metro jedzie do Ursusa". Budżet na przyszły rok przyjęty
Śródmieście
Korek przed wjazdem na most Grota-Roweckiego
Likwidacja buspasa i trzy inne zmiany. Tak chcą usprawnić ruch na S8
Dariusz Gałązka
Akcja straży pożarnej w siedleckiej podstawówce
Zawroty głowy i omdlenia. Ewakuowali szkołę. Jedna osoba w szpitalu
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki