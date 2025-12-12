Logo TVN Warszawa
Wola

Auto jak laboratorium. Elektryczny smogowóz wyruszył w teren

Nowy smogowóz straży miejskiej
Straż miejska z nowym smogowozem
Źródło: Straż miejska / UM Warszawa
Pierwszy w pełni elektryczny pojazd zasilił flotę warszawskiej straży miejskiej. Smogowóz, bo o nim mowa, będzie służył do kontroli powietrza.

Straż miejska zakupiła busa, który będzie ułatwiał kontrolę posesji pod kątem zanieczyszczeń. To mobilne laboratorium analityczne, które bada stan jakości powietrza. To pierwsze w pełni elektryczne auto w Oddziale Ochrony Środowiska. W piątek zostało zaprezentowane mediom i od razu ruszyło w teren.

- To kolejny krok w konsekwentnie realizowanej strategii miasta, zmierzającej do ograniczenia zanieczyszczeń powietrza. Inwestycja w praktyce przełoży się na skuteczniejszą walkę z nielegalnym spalaniem i lepszą ochronę zdrowia mieszkańców – powiedział Grzegorz Staniszewski, zastępca komendanta straży miejskiej w Warszawie, cytowany w komunikacie prasowym.

Straż Miejska z nowym narzędziem do kontroli jakości powietrza
Straż Miejska z nowym narzędziem do kontroli jakości powietrza
Straż Miejska z nowym narzędziem do kontroli jakości powietrza
Źródło: Straż Miejska
Nowy smogowóz straży miejskiej
Nowy smogowóz straży miejskiej
Źródło: Straż miejska Warszawa
Nowy smogowóz straży miejskiej
Nowy smogowóz straży miejskiej
Źródło: Straż miejska Warszawa
Nowy smogowóz straży miejskiej
Nowy smogowóz straży miejskiej
Źródło: Straż miejska Warszawa
Nowy smogowóz straży miejskiej
Nowy smogowóz straży miejskiej
Źródło: Straż miejska Warszawa
Nowy smogowóz straży miejskiej
Nowy smogowóz straży miejskiej
Źródło: Straż miejska Warszawa
Nowy smogowóz straży miejskiej
Nowy smogowóz straży miejskiej
Źródło: Straż miejska Warszawa
Nowy smogowóz straży miejskiej
Nowy smogowóz straży miejskiej
Źródło: Straż miejska Warszawa

Czujnik pyłów, kamera termowizyjna, detektor

Smogowóz wyposażony jest w czujnik pyłów zawieszonych w powietrzu, to najważniejszy element pojazdu. Laboratorium w smogowozie posiada także wiele innych, zaawansowanych technologicznie urządzeń, znajdują się tam np. kamera termowizyjna na wysięgniku oraz przenośny detektor wielogazowy.

- Laboratorium posiada wiele innych, zaawansowanych technologicznie urządzeń, które pozwalają nam przeciwdziałać zanieczyszczaniu środowiska. Tę działalność systematycznie realizujemy od lat, dzięki temu wykroczeń jest coraz mniej. Coraz rzadziej dotyczą one też prywatnych posesji - wskazał Krzysztof Kosiński, naczelnik Oddziału Ochrony Środowiska.

Przeprowadzają 6,5 tysiąca kontroli rocznie

Nowy smogowóz wzmocnił flotę pięciu pojazdów-laboratoriów dotychczas wykorzystywanych przez Oddział Ochrony Środowiska. Kontrolę posesji pod kątem przestrzegania przepisów dotyczących troski o środowisko może wykonywać w straży miejskiej blisko 200 funkcjonariuszy. Co roku przeprowadzają oni około 6500 kontroli.

Nowoczesny pojazd został zakupiony dzięki wsparciu Unii Europejskiej z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Pierwszy mandat za wjazd do strefy. Po kilkunastu miesiącach

Pierwszy mandat za wjazd do strefy. Po kilkunastu miesiącach

Śródmieście
120 autobusów dla Warszawy. Będą miały nietypową funkcję

120 autobusów dla Warszawy. Będą miały nietypową funkcję

Komunikacja

Autorka/Autor: ag/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż miejska Warszawa

