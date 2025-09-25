Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Włochy

Samolot miał usterkę. Turyści nie mogą wydostać się z Zanzibaru

Odwołany lot z Zanzibaru do Warszawy (zdj. ilustracyjne)
Wakacje 2025. Ulubione kierunki turystyczne Polaków
Źródło: TVN24
Grupa polskich turystów utknęła na Zanzibarze, po tym jak w samolocie wykryto usterkę systemu elektrycznego. Linia Enter Air zapewnia, że organizuje lot zastępczy.

Z redakcją Kontaktu 24 skontaktowała się pasażerka lotu z Zanzibaru do Polski, który miał się odbyć w czwartek po godzinie 21.00. Przekazała, że początkowo został on opóźniony, następnie odwołany. Chodzi o lot ENT7036 realizowany przez Enter Air.

"Ludzie spali na podłodze"

- Okazało się, że samolot ma uszkodzone jakieś części, na których wymianę możemy czekać nawet dwa dni. Około 300 pasażerów ma opóźniony lot powrotny do Polski, zaburzone plany i przedłużone wakacje. Podróżni zaczynają się denerwować i dopytywać obsługę, ale bezskutecznie. Dwa razy zostały doniesione jedynie butelki z wodą, których nawet nie wystarczyło dla wszystkich. Ludzie spali na podłodze - relacjonowała. W późniejszej wiadomości dodała, że podróżnym zapewniono hotel. - Trzymano nas na lotnisku bez żadnego jedzenia. Teraz po wielu godzinach w końcu przywieziono nas do hotelu, który znajduje się ponad godzinę drogi od lotniska. Został nam przydzielony pokój oraz dostaliśmy wstęp na śniadanie, obiad i kolację - przekazała turystka.

- Niedawno (biuro podróży - red.) TUI wysłało informację o opóźnionym locie i planowanym wylocie 26 września o godzinie 3.00. Krótko mówiąc, dopiero teraz zaczęliśmy otrzymywać jakiekolwiek informacje, z czego personel hotelu wykazał się największym zainteresowaniem - zakończyła. 

Nieplanowane lądowanie samolotu z Warszawy. Przez "agresywnego pasażera"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nieplanowane lądowanie samolotu z Warszawy. Przez "agresywnego pasażera"

Lot zastępczy i hotele

Enter Air opublikował na Facebooku  informację w sprawie feralnego rejsu. "Drodzy Pasażerowie, Informujemy, że rejs ENT7036 z Zanzibaru do Warszawy nie może zostać wykonany zgodnie z planem ze względu na niemożliwą do przewidzenia usterkę systemu elektrycznego samolotu" - napisała linia.

Zapewniła, że jej przedstawiciel w Zanzibarze organizuje zakwaterowanie dla wszystkich pasażerów i pracuje nad organizacją lotu zastępczego. Spodziewane opóźnienie to 20 godzin. "Wydłużony czas oczekiwania wynika z konieczności organizacji lotu zastępczego, uzyskania niezbędnych zgód przelotowych nad krajami afrykańskimi oraz czasu przelotu samolotu zastępczego do Zanzibaru" - wyjaśnił przewoźnik.

"Rozumiemy, że oczekiwanie w trudnych warunkach to ogromne obciążenie" - zakomunikował Enter Air w kolejnym wpisie. Linia przekazała, że wszyscy pasażerowie zostali zakwaterowani w sześciu hotelach, a woda została zapewniona "w miarę możliwości".

"Wiemy, że warunki nie są idealne. Zanzibar w szczycie sezonu ma ograniczoną bazę hotelową, a nasze możliwości działania są zdeterminowane lokalną infrastrukturą. Nasi przedstawiciele robią wszystko, co możliwe w tych okolicznościach" - zapewniła firma. I zadeklarowała, że "dokłada wszelkich starań", by turyści jak najszybciej wrócili do Polski.

Autorka/Autor: lk/b

Źródło: Kontakt 24

Źródło zdjęcia głównego: Archiwum TVN24

Udostępnij:
TAGI:
wakacjeturystyka
Czytaj także:
Akcja poszukiwawcza na Narwii
Opowiedzieli dramatyczną historię, postawili na nogi ratowników
Okolice
Warszawa. Zaatakował kobietę w autobusie
Stanęła w obronie Ukrainki, została uderzona. Zarzuty dla 38-latka
Praga Północ
Nocna prohibicja, alkohol
330 alkosklepów w jednej dzielnicy. Burmistrzowie czekają na pilotaż
Śródmieście
Kierowca nie zauważył nawet sygnałów policjanta
Kosztowna rozmowa kierowcy
Okolice
Zatrzymanie 29-latka
W mieszkaniu były narkotyki i broń bez pozwolenia
Ursus
samolot, wnętrze
Nieplanowane lądowanie samolotu z Warszawy. Przez "agresywnego pasażera"
Włochy
91-letni rolnik po wypadku trafił do szpitala
91-latek chciał naprawić ciągnik, ten ruszył i po nim przejechał
Okolice
Akcja "Trzeźwość Lokalnie" na mazowieckich drogach
65 pijanych kierowców, dwóch po narkotykach. I to w dwa dni
Okolice
Wystawa "Starsze miasto" w Muzeum Woli
Starsi państwo w "Starszym mieście"
Piotr Bakalarski
Poszukiwania mężczyzny, który zgubił się podczas grzybobrania
Zgubił się podczas grzybobrania, mówi tylko po włosku
Okolice
Dachowanie na Pradze
Auto dachowało na chodniku po zderzeniu z radiowozem
Praga Północ
Prace drogowe na Białołęce, Woli i w Wawrze (zdjęcie ilustracyjne)
Drogowcy na Ursynowie i Białołęce, będą zmiany w ruchu
Ulice
Wypadek pod Płockiem
Po zderzeniu jedno z aut się rozpadło. Dwie osoby są ranne
Okolice
Cyberoszuści są coraz sprytniejsi, ale policja ma pomysł, jak ich zwalczać
Stracił dostęp do poczty, a jego kontrahenci dostali maile z "prośbą"
Okolice
Mł. insp. dr Krzysztof Ogroński
Jest nowy komendant stołecznej policji
Śródmieście
Podczas wycinki konar przygniótł pięcioletniego Antoniego (zdjęcie ilustracyjne)
Na pięcioletniego Antosia spadł konar, chłopiec nie żyje
Okolice
Policja zatrzymała 28-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Cios korkociągiem w okolice oka
Okolice
Po godz. 8:00, na drodze krajowej nr 62 niedaleko miejscowości Nowe Przybojowo doszło do zderzenia samochodu osobowego marki Opel z łosiem
Uwaga na łosie, dwa zdarzenia w ciągu kilku godzin
Ulice
Pożar domu w miejscowości Wolkowe
Podpalił dom, w którym spał jego ojciec. 25 lat więzienia dla 41-latka
Okolice
Plebania kościoła św. Anny w Wilanowie ocieplona styropianem
Zabytkową plebanię ocieplali styropianem. Konserwator sprawdził
Wilanów
Zderzenie na S2
Zderzenie tirów na S2. Jedna osoba w szpitalu
Okolice
Bakterie w wodzie w Centrum Zdrowia Dziecka (zdjęcie ilustracyjne)
Bakterie w wodzie w Centrum Zdrowia Dziecka
Wawer
Kierowca opla przekroczył dozwoloną prędkość
Dopiero co odzyskał prawo jazdy. Już ma kolejne punkty karne
Okolice
Wisła odsłoniła fragmenty Villi Regii
Wisła odkryła dno i skarby sprzed wieków
Klaudia Kamieniarz
Budowa bazy metra STP Mory
Tu metro wyjedzie na powierzchnię
Piotr Bakalarski
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
Duża aula, laboratoria, ogród na dachu. Nowy budynek uniwersytecki otwarty
Ochota
Pożar budynku przy Żwirki i Wigury
Pożar historycznego budynku. Dach zawalił się do środka
Ochota
Alkomat (zdjęcie ilustracyjne)
Radczyni prawna trafiła do aresztu za jazdę po pijanemu
Okolice
Odpowie za czynną napaść na policjanta
Uderzył autem w policjanta, wiózł go na masce. Odpowie także za kradzież
Okolice
Komenda Stołeczna Policji
W środę powołanie nowego szefa stołecznej policji
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki