Auta zderzyły się około godziny 11, na trasie S2 w Warszawie, w kierunku alei Krakowskiej. Po zdarzeniu przez ponad godzinę zablokowane były wszystkie trzy pasy ruchu. Niedługo potem na profilu "Bandyci Drogowi" pojawił się film z wideorejestratora pojazdu, na którym dobrze widać, co doprowadziło do rozbicia trzech pojazdów i potężnych utrudnień w ruchu.
Trzy rozbite samochody
Na filmie widać, jak kierowca czarnego hyundaia, który jechał prawym pasem, przemieszcza się na środkowy. Po chwili z dużą prędkością zbliża się do niego białe renault, którego kierowca próbował zjechać na skrajny, lewy pas.
Tam jednak - jeszcze szybciej - jechało niebieskie porsche. Kierowca renault odbił się od jego boku i z dużą siłą uderzył w tył hyundaia, który obrócił się wokół własnej osi i uderzył w barierę energochłonną.
Mandat dla kierowcy renault
Komenda Stołeczna Policji w odpowiedzi na nasze pytanie przekazała, że przybyli na miejsce policjanci uznali, że winnym zdarzenia był kierowca renault. Dostał on mandat karny, ale policja nie przekazała, jak wysoki.
Autorka/Autor: bż/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Bandyci Drogowi