Trzy auta zostały uszkodzone

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Auta zderzyły się około godziny 11, na trasie S2 w Warszawie, w kierunku alei Krakowskiej. Po zdarzeniu przez ponad godzinę zablokowane były wszystkie trzy pasy ruchu. Niedługo potem na profilu "Bandyci Drogowi" pojawił się film z wideorejestratora pojazdu, na którym dobrze widać, co doprowadziło do rozbicia trzech pojazdów i potężnych utrudnień w ruchu.

Trzy rozbite samochody

Na filmie widać, jak kierowca czarnego hyundaia, który jechał prawym pasem, przemieszcza się na środkowy. Po chwili z dużą prędkością zbliża się do niego białe renault, którego kierowca próbował zjechać na skrajny, lewy pas.

Tam jednak - jeszcze szybciej - jechało niebieskie porsche. Kierowca renault odbił się od jego boku i z dużą siłą uderzył w tył hyundaia, który obrócił się wokół własnej osi i uderzył w barierę energochłonną.

Mandat dla kierowcy renault

Komenda Stołeczna Policji w odpowiedzi na nasze pytanie przekazała, że przybyli na miejsce policjanci uznali, że winnym zdarzenia był kierowca renault. Dostał on mandat karny, ale policja nie przekazała, jak wysoki.

OGLĄDAJ: TVN24 HD