Zderzenie na obwodnicy Warszawy, korek ma kilka kilometrów

Jak przekazał reporter tvnwarszawa.pl Klemens Leczkowski, na trasie S2 w kierunku Ursynowa, na wysokości ulicy Ruczaj, zderzyły się dwa samochody osobowe. - Na miejscu są pogotowie ratunkowe, policja i straż pożarna. Pas lewy jest zablokowany - poinformował nasz reporter.
Korek, który powstał na trasie ma obecnie około sześciu kilometrów. - Przejechanie mostu Południowego zajmuje około 40 minut - ostrzegł reporter.
Jak poinformowała po godzinie 10 Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji, najprawdopodobniej zdarzenie zostanie zakwalifikowane jako kolizja. Czynności policji na miejscu są w toku.
Zderzenie na S2
Autorka/Autor: dg/b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl