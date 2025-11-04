Zderzenie na obwodnicy Warszawy, korek ma kilka kilometrów

Utrudnienia w ruchu po zderzeniu na trasie S2 Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Jak przekazał reporter tvnwarszawa.pl Klemens Leczkowski, na trasie S2 w kierunku Ursynowa, na wysokości ulicy Ruczaj, zderzyły się dwa samochody osobowe. - Na miejscu są pogotowie ratunkowe, policja i straż pożarna. Pas lewy jest zablokowany - poinformował nasz reporter.

Korek, który powstał na trasie ma obecnie około sześciu kilometrów. - Przejechanie mostu Południowego zajmuje około 40 minut - ostrzegł reporter.

Jak poinformowała po godzinie 10 Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji, najprawdopodobniej zdarzenie zostanie zakwalifikowane jako kolizja. Czynności policji na miejscu są w toku.

Zderzenie na S2