Rusza remont ważnej ulicy, będą zmiany w ruchu

"We wtorek, 7 października ok. godz. 10 zamkniemy fragment ul. Jana Pawła II od ronda Pohulanka do ronda Miłosna razem z rondem. Następnie w czwartek, 9 października o godz. 20 zamknięty zostanie również odcinek od ronda Miłosna do ul. Ułańskiej. Skrzyżowanie z tą ostatnią pozostanie przejezdne" - ogłosili stołeczni drogowcy.

Dotychczasowe prace miały na celu wyznaczenie tras objazdowych dla komunikacji miejskiej. Powstały tymczasowe przystanki autobusowe oraz zostały zlikwidowane progi zwalniające. Po remoncie wrócą na swoje miejsca. Teraz Zarząd Dróg Miejskich rozpoczyna remont, który będzie wiązał się ze zmianami w ruchu.

Dwa etapy prac i utrudnienia drogowe

"Objazd utrudnień poprowadzi Traktem Brzeskim i otwartym odcinkiem ul. Jana Pawła II. Ponieważ ul. Rumiankowa straci połączenie z ul. Jana Pawła II, na ul. Zakrętowej od ul. Rumiankowej do ul. Dąbrowskiego kierowcy pojadą w dwóch kierunkach" - czytamy w komunikacie ZDM.

Choć ponowne otwarcie dla ruchu zaplanowano pod koniec października, to prace związane z oznakowaniem mogą potrwać jeszcze do początku listopada.

Prace będą podzielone na etapy. W momencie otwarcia przejazdu ul. Jana Pawła II pomiędzy ul. Ułańską a rondem Pohulanka wystartują roboty na odcinku od ronda Witkowskiego do ronda Macierowe Bagno – bez rond. "Tu także wyłączymy ruch na czas prac" - zapowiadają drogowcy.

Autobusy na objazdach

Zmiany w ruchu odczują także pasażerowie komunikacji miejskiej. Autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego zmienią swoje trasy od początku kursowania we wtorek, 7 października.

"Trasy linii 147 i 198 zostaną skrócone do przystanku „Pogodna” na ul. Jana Pawła II. Nocne N21 zawrócą na rondzie Pohulanka i ul. Fabryczną pojadą do Traktu Brzeskiego" - wskazuje ZDM.

Ulicę Fabryczną i Gościniec będą także omijały autobusy linii 173. Autobusy linii 411 (jadące w kierunku Starej Miłosny) oraz 502 zmienią trasę – z Traktu Brzeskiego skręcą wcześniej w ul. Jana Pawła II, na wysokości ul. 1 Praskiego Pułku. Następnie, przez rondo Macierowe Bagno, dojadą do pętli "Graniczna". W przeciwnym kierunku, w stronę stacji metra Politechnika, autobusy skręcą z ul. Jana Pawła II w ul. Fabryczną, którą dotrą do Traktu Brzeskiego i dalej pojadą swoją stałą trasą.

