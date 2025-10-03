Potrącenie na torach, odwołane pociągi

O szczegóły zapytaliśmy Polskie Linie Kolejowe. - Do zdarzenia doszło o godzinie 17.15 na odcinku pomiędzy Warszawą Rembertów a Sulejówkiem Miłosną. Osoba postronna poza przejściami i przejazdami wtargnęła na linię kolejową pod nadjeżdżający pociąg. W związku ze zdarzeniem jest przerwa w ruchu - poinformował Karol Jakubowski z PLK.
Na miejscu działa straż pożarna. - Doszło do potrącenia na torach. Pociąg jechał od Warszawy w kierunku wschodnim. Strażacy pomagają pasażerom pociągu opuścić bezpiecznie skład - poinformował st. kpt. Piotr Noszczyk ze stołecznej straży.
Utrudnienia
Koleje Mazowieckie poinformowały o szczegółach utrudnień. "Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów Kolei Mazowieckich – KM/ZTM na obszarze 1 i 2 strefy biletowej. W pojazdach ZTM Warszawa (autobusy, metro, tramwaje, pociągi SKM Warszawa) honorowanie obowiązuje do odwołania" - podano w komunikacie na stronie Kolei Mazowieckich.
"Na odcinku Warszawa Rembertów – Sulejówek Miłosna przerwa w ruchu pociągów - w porozumieniu z ZTM w trybie nadzwyczajnym została uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa 'Z' - dodano.
Na miejscu pracują służby.
Autorka/Autor: mg
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa.pl