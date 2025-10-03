Logo TVN Warszawa
Wesoła

Potrącenie na torach, odwołane pociągi

W okolicy stacji PKP Wesoła pociąg potrącił człowieka. Do zdarzenia doszło poza przejściami i przejazdami. Trwają działania służb. Na odcinku Warszawa Rembertów - Sulejówek Miłosna nie jeżdżą pociągi. Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów.

O szczegóły zapytaliśmy Polskie Linie Kolejowe. - Do zdarzenia doszło o godzinie 17.15 na odcinku pomiędzy Warszawą Rembertów a Sulejówkiem Miłosną. Osoba postronna poza przejściami i przejazdami wtargnęła na linię kolejową pod nadjeżdżający pociąg. W związku ze zdarzeniem jest przerwa w ruchu - poinformował Karol Jakubowski z PLK.

Na miejscu działa straż pożarna. - Doszło do potrącenia na torach. Pociąg jechał od Warszawy w kierunku wschodnim. Strażacy pomagają pasażerom pociągu opuścić bezpiecznie skład - poinformował st. kpt. Piotr Noszczyk ze stołecznej straży. 

Utrudnienia

Koleje Mazowieckie poinformowały o szczegółach utrudnień. "Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów Kolei Mazowieckich – KM/ZTM na obszarze 1 i 2 strefy biletowej. W pojazdach ZTM Warszawa (autobusy, metro, tramwaje, pociągi SKM Warszawa) honorowanie obowiązuje do odwołania" - podano w komunikacie na stronie Kolei Mazowieckich.

"Na odcinku Warszawa Rembertów – Sulejówek Miłosna przerwa w ruchu pociągów - w porozumieniu z ZTM w trybie nadzwyczajnym została uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa 'Z' - dodano. 

Na miejscu pracują służby.

Autorka/Autor: mg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa.pl

